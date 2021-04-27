Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России

В Петербурге суд удовлетворил иск прокуратуры Адмиралтейского района Северной столицы о признании собственностью России Евангелия XIX века. Уникальное издание контрабандой пытался вывести за пределы страны турист из Италии, сообщает прокуратура Северной столицы.

Попытка вывоза произошла несколько лет назад. Итальянский турист сам себе направил бандероль с книгой. При проверке груза в Пулково сотрудники таможни обнаружили старинное издание. Книга не была задекларирована, при этом являлась предметом искусства.

Издание изъяли и передали во временное хранение Минкультуры.

Книга пролежала в фондах несколько лет. Учитывая, что ее собственник был не определен, книгу нельзя было ни реставрировать, ни экспонировать. В итоге Управление Минкультуры по СЗФО обратилось в прокуратуру с просьбой оказать содействие в получении внятного статуса артефакта. Суд согласился с исковыми требованиями прокуратуры и после вступления решения в силу, книга официально станет достоянием России.