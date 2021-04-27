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27.04.2021 11:09

Эффект домино

К чему приведет рост цен на компьютеры
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 90(8441)
Всего за год цены на компьютеры выросли на рекордные 35 процентов. Такая неожиданная динамика поставила в тупик как потребителей, так и сам бизнес - ведь рост цен прежде всего обусловлен удорожанием комплектующих. Каковы причины и сценарии развития сложившейся ситуации, корреспондент "РГ" выяснил у экспертов.

Глобальных причин для подорожания две - пандемия, подстегнувшая цифровизацию всех отраслей экономики и увеличение спроса на компьютеры (за которым не успевают производители комплектующих), а также рост интереса инвесторов к криптоэкономике (и как следствие - нехватка видеокарт, которые используются для майнинга).

Фото: Getty Images
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Еще 10 лет назад рынок сотрясали смелые угрозы разработать и запустить в массовое производство компьютеры за сто долларов, которые раз и навсегда устранят все цифровое неравенство в мире. Однако прошло время, и революции не случилось, а удешевление если и произошло, то коснулось оно в первую очередь рынок смартфонов. Сегодня цены на компьютеры растут, и, по оценке экспертов, нехватка полупроводников привела к тому, что спрос превышает предложение по некоторым позициям уже на треть.

Эта ситуация начала складываться на рынке год назад и сопровождалась разрывом производственных цепочек - во время пандемии некоторые предприятия, поставлявшие комплектующие крупным сборщикам, разорились - и многим производителям пришлось искать новых поставщиков, поясняет ИТ-эксперт Дмитрий Просяник, что, естественно, сказалось на скорости поставок, которые и так последние полгода были не быстрыми из-за тотального дефицита морских контейнеров в мире. После оживления азиатской экономики товара стало больше, а мощности портов остались те же. Это привело к большим скоплениям кораблей перед портами, снижению скорости и удорожанию отправки.

Отчасти в повышении цен и дефиците комплектующих виновата монополизация рынка ограниченным числом производителей, уверен Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Строго говоря, автоматизация промышленности снижает и себестоимость смартфона, но для потребителя он не становится дешевле, если у него есть какое-либо конкурентное преимущество (например, в виде закрытой операционной системы).

Сработал эффект домино - подорожало не только "железо", но и продукция тех отраслей, в которых оно используется, ведь расходы на вычислительную технику заложены в производство. Здесь можно сравнить ситуацию с ростом цен на топливо, который прямо влияет на стоимость транспортировки, а следовательно, и на товар, который транспортируется, комментирует Сергей Севрюков, эксперт ГК "ХайТэк".

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Из-за нехватки некоторых компонентов снизились объемы производства бытовой техники и даже автомобилей. В некоторых странах уже начата подготовка новых производственных мощностей, однако этот процесс также займет какое-то время. Открытие новых заводов позволит избежать такой катастрофической нехватки комплектующих в будущем, но не сможет повлиять на ситуацию в моменте, уверен Александр Волков, управляющий директор гипермолла "Горбушкин двор".

Однако наступление будущего может и затянуться, как и восстановление экономики в ряде стран. А пока спрос не только на смартфоны, компьютеры, телевизоры, игровые консоли, наушники, устройства для умного дома и другие гаджеты, которые передают сигналы, в 2021 году продолжает расти, а вместе с ним и их стоимость, напоминает Елена Суховей, гендиректор сервиса Price.ru.

Интересно, что сами производители (в первую очередь видеокарт) пытаются ограничить растущий спрос. Не так давно Nvidia выпустила поколение видеокарт RTX30, в которых попыталась ограничить софтверной защитой возможность майнинга, однако эта защита была устранена в первые дни энтузиастами, рассказывает Евгений Антоников, гейм-директор Black Caviar Games.

Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что к концу года производство комплектующих удастся восстановить. Еще несколько месяцев уйдет на то, чтобы комплектующие попали к производителям техники, а затем сам товар - ретейлерам. Таким образом, стоимость компьютеров, ноутбуков и игровых консолей к концу года поднимется еще как минимум на 10-20 процентов даже в том случае, если не произойдет новых локдаунов и остановок производств, уверен Волков.

P.S.

Еще в 1965 году один из основателей Intel Гордон Мур заметил, что каждый год с появлением новых моделей микросхем количество транзисторов в них возрастало вдвое.

Выявленная закономерность имела ряд выводов, среди которых был и такой, что фабрики по производству комплектующих будут дорожать, а продукция - стремительно дешеветь. В начале апреля 2021 года Intel опубликовала отчет, в котором вновь вспоминался закон Мура и тот факт, что закон этот вдруг перестал работать - до 2010 года плотность размещения транзисторов росла ежегодно на 40 процентов, но с 2010 по 2017 год - всего на 25 процентов. В свою очередь, с 1984 по 2019 год стоимость полупроводников снизилась на 74 процента, а с 2010 по 2019 год - всего на 23 процента. Другими словами, новый виток развития стал обходиться производителям техники дороже.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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