Правительство РФ разрабатывает Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Согласно ее проекту, приоритетной моделью управления многоквартирными домами в нашей стране должны стать товарищества собственников жилья. Однако эксперты утверждают: добиться превалирования некоммерческих ТСЖ над коммерческими управляющими компаниями невозможно без законодательных реформ. Какая поддержка требуется активным собственникам жилья, корреспондент "Российской газеты" выясняла на примере Калининградской области.

От управления дома зависит и то, как часто в нем будут делать ремонт. Фото: Вадим Богодвид/РИА Новости

Самые прозрачные

По данным государственной информационной системы ЖКХ, в самом западном российском регионе насчитывается порядка 25 тысяч многоквартирных домов. Из них лишь 250 находятся в управлении у добровольных объединений активных собственников. Еще около восьми тысяч домов выбрали непосредственное управление, при котором владельцы жилья от своего имени заключают договоры на предоставление коммунальных услуг. Но такая модель не подходит жилым зданиям, насчитывающим более 30 квартир. В основном же калининградскими многоквартирными домами управляют коммерческие УК.

- На мой взгляд, ТСЖ - это самая эффективная и самая прозрачная организационная форма на коммунальном рынке, - комментирует ситуацию руководитель Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член региональной общественной палаты Валентина Зосименко. - ТСЖ - некоммерческая организация, хотя и может иметь дополнительный доход. Однако все деньги, которые остаются после расчетов с поставщиками ресурсов, идут на благоустройство, текущее содержание общего имущества, административные расходы. Я лет пять на различных семинарах и круглых столах говорю о том, как важно создавать стимулы для формирования ТСЖ.?Речь идет, в частности, о финансовых стимулах. Ведь сейчас товарищество фактически не может существовать, если оно не имеет каких-то дополнительных доходов, помимо платежей жильцов.

Вода стояла по колено

У ТСЖ "Инженерная-4" дополнительные источники доходов есть. Председателю правления Неле Сусловой удалось вернуть нежилое помещение на первом этаже из муниципальной собственности в общедомовую. Сейчас оно переоборудовано в офис товарищества, часть помещений сдается в аренду за шесть тысяч рублей в месяц. Еще пять тысяч платит компания, установившая в доме аппарат для продажи воды. Но денег всегда не хватает, ведь расходов у жилого здания 1983 года постройки много. Особенно когда жильцы сами проводят капремонт, накапливая средства на спецсчете.

В регионе 250 тысяч многоквартирных домов, и только 250 управляются ТСЖ

- ТСЖ мы создали в 2017 году от безысходности, - рассказывает Неля Суслова. - До этого столько управляющих компаний сменилось, никто не мог навести порядок. Текла крыша, в подвале бегали крысы, на первом этаже вода стояла по колено. Мы за три года отремонтировали первый этаж, заменили аварийный электрический кабель, восемь стояков, входные двери, почтовые ящики, установили систему видеонаблюдения. В этом году заканчиваем работы по полной замене системы освещения. Сейчас в доме сухо, светло и тепло, однако работы впереди много, нужно привести в порядок крышу, подвал, двор, обновить фасады, заменить еще три стояка. Было бы замечательно, если бы ТСЖ, которые приводят дома в порядок собственными силами, получали бы бюджетное софинансирование или беспроцентные кредиты на ремонтные работы и благоустройство. Что касается двора, мы очень надеемся стать участниками муниципальной программы "Мой двор". За двором ухаживаем самостоятельно, но необходимо положить тротуарную плитку, решить вопрос с коммуникациями - с этим без поддержки нам не справиться.

Кому помешала реклама?

Домом по Московскому проспекту, 133а-133б, построенным в 1979-1980 годах, тоже управляет ТСЖ. Здесь активные собственники закрыли вопрос с капремонтом, в числе первых подключившись к федеральной программе, создали систему безопасности. Дом, двор и парковку обнесли забором, по всему периметру установили камеры наблюдения, видео с которых транслируется в специальной дежурной комнате. В этой же комнате находится пульт противопожарной сигнализации. Кроме того, дежурный является внутридомовым диспетчером: принимает жалобы жителей, вызывает аварийные службы, полицию, скорую помощь и так далее.

А еще в доме появились библиотека, комната досуга. В 2015-м федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил жилому зданию статус дома образцового содержания. Всего в стране насчитывается около ста объектов, заслуживших такое звание.

Не получая никакой финансовой поддержки от местных властей, ТСЖ еще и сталкивается с препятствиями, пытаясь зарабатывать деньги самостоятельно. Раньше товарищество сдавало двести квадратных метров фасада в аренду рекламодателям, что позволяло дому ежегодно получать 400 тысяч рублей. Однако в какой-то момент муниципальные власти издали постановление, запретив ТСЖ размещать баннеры и панно на фасадах.

- Федеральный закон "О рекламе" позволяет собственникам квартир использовать общее имущество для установки и эксплуатации рекламных конструкций, - поясняет председатель правления ТСЖ "Московский" Владимир Ларионов. - К сожалению, этот же закон позволяет муниципальным властям по своему усмотрению решать, не нарушает ли реклама внешний архитектурный облик сложившейся застройки. И калининградские чиновники, которым почему-то не мешают многочисленные баннеры и растяжки, заполонившие центральные улицы, постановили: на нашем фасаде рекламы быть не должно. Здесь требуются уточнения в законодательстве. Мы неоднократно писали обращения в Госдуму РФ, подключили депутатов от Калининградской области, но пока вопрос не решен.

Утонули в запретах

По словам Владимира Ларионова, ТСЖ крайне сложно лавировать среди многочисленных запретов, ограничений и обязательств, прописанных в муниципальной, региональной и федеральной нормативно-правовой базе. И реклама - только верхушка айсберга. Не подал вовремя информацию в государственную информационную систему ЖКХ - плати штраф. Не отчитался о проверке вентиляционных каналов - вновь штраф, даже если в доме отсутствует газовое оборудование. И таких подводных камней сотни.

- Ко мне недавно приходил парень, председатель ТСЖ в соседнем доме, - продолжает Владимир Ларионов. - Говорит: все, не могу больше бороться с проверками, надоело платить штрафы, закрываюсь, возьми наш дом в управление. И это не единичный случай, только в этом году мы потеряли три хороших крепких ТСЖ, еще несколько готовятся к закрытию. Проблема актуальна для всей страны, не только для Калининграда. Необходимо как можно скорее освободить активных собственников, желающих навести в своем доме порядок, от бесполезной отчетности. Предлагаю также рассмотреть вопрос о возможности утверждения на федеральном уровне программы подготовки председателей ТСЖ - кадров для данной сферы. А также о доработке и законодательном установлении порядка создания и деятельности ТСЖ на основе объединения нескольких многоквартирных домов, собственники помещений в которых намерены совместно использовать свои ресурсы.

Кстати

На днях проблему обсудили эксперты Общественной палаты РФ. По их мнению, для развития ТСЖ необходимо внести ряд изменений в Жилищный и Гражданский кодексы РФ, подзаконные акты.

- К сожалению, в последние годы мы видим, что такая форма самоорганизации собственников испытывает все большее давление со стороны органов власти и ресурсоснабжающих организаций. Рассмотрим предложения, которые можно направить правительству в рамках подготовки стратегии, - резюмировала председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.