Индустрия спорта готовится к появлению налогового вычета за фитнес. Получать его граждане смогут с 2023 года на основании деклараций за 2022 год. Но вычет смогут обеспечивать не все спортивные клубы, и пока нет точных критериев, кому разрешат возмещение, а кому нет. Тем не менее спортклубы планируют попасть в число работающих по программе вычетов. Появление своеобразного "кешбэка" за занятия спортом может стать одним из определяющих факторов для клиентов при выборе клуба.

- Согласно указу о национальных целях развития России до 2030 года, к этому периоду доля постоянно занимающихся спортом граждан должна достигнуть 70 процентов. Сейчас этот показатель около 43 процентов, - говорит Елена Белова, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России".

Одним из факторов, который должен повысить доступность спорта для россиян - специальный налоговый вычет. По словам Беловой, сам факт появления этого вычета довольно значим, ведь раньше он носил только социальный, медицинский и имущественный характер. Граждане смогут вернуть до 15 600 рублей в год, это 13 процентов от 120 тысяч рублей.

Но по факту цены на занятия фитнесом в Петербурге значительно демократичнее. В большинстве городских клубов цена годового безлимитного абонемента не превышает 60 тысяч. Таким образом, реальная сумма вычета не для профессиональных спортсменов, а граждан, которые несколько раз в неделю ходят на занятия, составит шесть - восемь тысяч рублей. Те, кто занимается пару раз в неделю или приобретает абонементы по акциям, получат вычет еще меньше, и это при условии, что им ранее не компенсировал занятия спортом работодатель.

Такая практика существует в большинстве крупных компаний. Есть два алгоритма: ряд предприятий покупает сотрудникам абонементы из собственных средств, другие компенсируют затраты на занятия. Получить двойную выгоду - налоговый вычет и компенсацию - не получится. По словам Вадима Шадрина, генерального директора юридической компании "Шадрин и партнеры", механизм налогового стимулирования в данном случае основан на том, что налогоплательщик может уменьшить налоговую базу по НДФЛ только на те суммы, которые он уплатил из собственных средств.

То есть если абонемент стоит 60 тысяч, а компания компенсирует сотруднику 30, то налоговый вычет начислят только с тех 30 тысяч, что работник заплатит из своего кармана.

Гораздо более сложный вопрос: какие организации и за какие услуги смогут оформлять вычеты?

Вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева говорит, что пока алгоритм получения физкультурно-оздоровительных услуг и правил их оказания не определен. Дело в том, что сами такие услуги не лицензируются и компании, которые их осуществляют, регистрируются по-разному. На рынке поставщиков спортивных услуг есть НКО, образовательные и оздоровительные организации, многие тренеры оказывают услуги как ИП.

- Осенью этого года появится список организаций, оказывающих услуги, на которые можно получить вычет. Перечень будет утвержден приказом Минспорта России по представлению субъектов РФ. Критерии для включения в перечень сейчас обсуждаются. Но уже очевидно, что основной вид экономической деятельности компании должен быть в области физкультуры и спорта. В числе критериев рассматриваются срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация персонала, отсутствие задолженности по налогам, предприятие не должно числиться в реестре недобросовестных поставщиков, - перечисляет Светлана Андреева.

Налоговый вычет можно будет получать в том числе и за детей. Поэтому, как говорит Наталья Барулько, глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при составлении реестра очень важно, чтобы за бортом не остались детские секции и спортивные федерации.

Отбор по ОКВЭДам в российской практике уже был, именно по ним в разгар пандемии решалось, кто может работать, а кто должен временно приостановить деятельность. То, что отбор по основным видам экономической деятельности будет непростым, участники рынка не сомневаются. Например, непонятно, смогут ли получить родители вычет за посещение ребенком спортивной секции при общеразвивающем центре, если по ОКВЭДам там в первую очередь оказывают образовательные услуги. Туманная ситуация с вычетами за годовые абонементы в тренажерные залы и бассейны при санаториях и базах отдыха, ведь эти учреждения по основным видам деятельности являются по большей части оздоровительными.

Но даже для крупных фитнес-центров попадание в реестр может стать серьезным вызовом. По словам Марии Петровской, заведующей кафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН, вероятнее всего, участникам рынка для входа в программу, придется пройти через процедуры лицензирования и сертификации, что может привести к росту затрат и, как следствие, к увеличению стоимости услуг для конечных потребителей.

Тем не менее сам факт появления нового налогового вычета участники рынка оценивают позитивно. Безусловно, вряд ли люди, которые ранее никогда не занимались спортом, пойдут в фитнес-клуб только потому, что за абонемент можно вернуть 13 процентов от его стоимости. Но для тех, кто занимается постоянно, "кешбэк" может стать дополнительной мерой поддержки. А у клубов, попавших в программу, появится дополнительное конкурентное преимущество.