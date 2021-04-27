Новости

Мосгорсуд ввел запрет на определенные действия для ФБК и ФЗПГ 13:17
Телетрансляция "Оскара-2021" показала рекордно провальные рейтинги 13:17
В Кургане рассказали, как сделать прививку от коронавируса в праздники 13:14
Geely объявила о выходе кроссовера Atlas Pro на российский рынок 13:05
Песков назвал один из факторов влияния на цены на продукты 12:59
Звезда "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе умер после коронавируса 12:57
Зарплаты главврачей в Подмосковье будут зависеть от количества жалоб пациентов 12:56
700 обманутых дольщиков из Подмосковья получат квартиры 12:54
Голикова: Многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений 12:49
Ликвидировать тюменские пожары помогут спасатели из Югры 12:49
В Минздраве пояснили причины отказов аптекам в удаленной торговле 12:47
Кабмин выделит 4 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий 12:45
Песков оценил решение США поставить вакцину AstraZeneca в другие страны 12:42
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V" 12:32
180 тысяч жителей аварийных домов получили новое жилье 12:31
Тульскую область накрыл обильный снегопад 12:28
Благодатный огонь будет раздаваться в 15 храмах Москвы 12:26
Московское метро изменит режим работы на время репетиции парада Победы 12:25
Правительство поддержит железнодорожный транспорт 12:23
В Минздраве отчитались о росте зарплат медиков в 2020 году 12:20
Клип Линдеманна на "Любимый город" собрал более 2 000 000 просмотров 12:19
Обновленную Lada Vesta забраковали эксперты: претензии к качеству и сборке 12:17
Россия выделила более 600 млрд рублей на борьбу с COVID-19 в 2020 году 12:12
Шойгу: На фоне деградации обстановки в Афганистане готовимся к отражению возможных угроз 12:09
Банки одобрили почти миллион заявок на льготную ипотеку 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 13:10

На фитнес за "кешбэк"

Спортклубы ищут способ получить налоговый вычет
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 90(8441)
Индустрия спорта готовится к появлению налогового вычета за фитнес. Получать его граждане смогут с 2023 года на основании деклараций за 2022 год. Но вычет смогут обеспечивать не все спортивные клубы, и пока нет точных критериев, кому разрешат возмещение, а кому нет. Тем не менее спортклубы планируют попасть в число работающих по программе вычетов. Появление своеобразного "кешбэка" за занятия спортом может стать одним из определяющих факторов для клиентов при выборе клуба.

- Согласно указу о национальных целях развития России до 2030 года, к этому периоду доля постоянно занимающихся спортом граждан должна достигнуть 70 процентов. Сейчас этот показатель около 43 процентов, - говорит Елена Белова, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России".

Фото: mos.ru
Налоговый вычет за жилье предложили увеличить

Одним из факторов, который должен повысить доступность спорта для россиян - специальный налоговый вычет. По словам Беловой, сам факт появления этого вычета довольно значим, ведь раньше он носил только социальный, медицинский и имущественный характер. Граждане смогут вернуть до 15 600 рублей в год, это 13 процентов от 120 тысяч рублей.

Но по факту цены на занятия фитнесом в Петербурге значительно демократичнее. В большинстве городских клубов цена годового безлимитного абонемента не превышает 60 тысяч. Таким образом, реальная сумма вычета не для профессиональных спортсменов, а граждан, которые несколько раз в неделю ходят на занятия, составит шесть - восемь тысяч рублей. Те, кто занимается пару раз в неделю или приобретает абонементы по акциям, получат вычет еще меньше, и это при условии, что им ранее не компенсировал занятия спортом работодатель.

Такая практика существует в большинстве крупных компаний. Есть два алгоритма: ряд предприятий покупает сотрудникам абонементы из собственных средств, другие компенсируют затраты на занятия. Получить двойную выгоду - налоговый вычет и компенсацию - не получится. По словам Вадима Шадрина, генерального директора юридической компании "Шадрин и партнеры", механизм налогового стимулирования в данном случае основан на том, что налогоплательщик может уменьшить налоговую базу по НДФЛ только на те суммы, которые он уплатил из собственных средств.

То есть если абонемент стоит 60 тысяч, а компания компенсирует сотруднику 30, то налоговый вычет начислят только с тех 30 тысяч, что работник заплатит из своего кармана.

Гораздо более сложный вопрос: какие организации и за какие услуги смогут оформлять вычеты?

Фото: iStock
Налоговый вычет можно будет оформить онлайн

Вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева говорит, что пока алгоритм получения физкультурно-оздоровительных услуг и правил их оказания не определен. Дело в том, что сами такие услуги не лицензируются и компании, которые их осуществляют, регистрируются по-разному. На рынке поставщиков спортивных услуг есть НКО, образовательные и оздоровительные организации, многие тренеры оказывают услуги как ИП.

- Осенью этого года появится список организаций, оказывающих услуги, на которые можно получить вычет. Перечень будет утвержден приказом Минспорта России по представлению субъектов РФ. Критерии для включения в перечень сейчас обсуждаются. Но уже очевидно, что основной вид экономической деятельности компании должен быть в области физкультуры и спорта. В числе критериев рассматриваются срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация персонала, отсутствие задолженности по налогам, предприятие не должно числиться в реестре недобросовестных поставщиков, - перечисляет Светлана Андреева.

Налоговый вычет можно будет получать в том числе и за детей. Поэтому, как говорит Наталья Барулько, глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при составлении реестра очень важно, чтобы за бортом не остались детские секции и спортивные федерации.

Отбор по ОКВЭДам в российской практике уже был, именно по ним в разгар пандемии решалось, кто может работать, а кто должен временно приостановить деятельность. То, что отбор по основным видам экономической деятельности будет непростым, участники рынка не сомневаются. Например, непонятно, смогут ли получить родители вычет за посещение ребенком спортивной секции при общеразвивающем центре, если по ОКВЭДам там в первую очередь оказывают образовательные услуги. Туманная ситуация с вычетами за годовые абонементы в тренажерные залы и бассейны при санаториях и базах отдыха, ведь эти учреждения по основным видам деятельности являются по большей части оздоровительными.

Фото: iStock
Дачники получили право на новую льготу

Но даже для крупных фитнес-центров попадание в реестр может стать серьезным вызовом. По словам Марии Петровской, заведующей кафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН, вероятнее всего, участникам рынка для входа в программу, придется пройти через процедуры лицензирования и сертификации, что может привести к росту затрат и, как следствие, к увеличению стоимости услуг для конечных потребителей.

Тем не менее сам факт появления нового налогового вычета участники рынка оценивают позитивно. Безусловно, вряд ли люди, которые ранее никогда не занимались спортом, пойдут в фитнес-клуб только потому, что за абонемент можно вернуть 13 процентов от его стоимости. Но для тех, кто занимается постоянно, "кешбэк" может стать дополнительной мерой поддержки. А у клубов, попавших в программу, появится дополнительное конкурентное преимущество.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ