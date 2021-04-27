КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников

Конституционный суд РФ отменил полный запрет обращать взыскание по исполнительным документам на единственное жилье должников. Статья 446 ГПК РФ признана не противоречащей основному закону страны, поскольку при соблюдении ряда ограничений она не препятствует снятию исполнительского иммунитета.

Соответствующее решение суд вынес по результатам рассмотрения ситуации, в которую попал житель Калужской области Иван Ревков. Много лет назад он одолжил знакомой крупную сумму денег, которую та так и не отдала. В 1999 году кредитор потребовал возврата долга через суд, однако исполнительное производство по соответствующему решению возбудили только в 2006 году и до настоящего времени оно не исполнено. Потому что в 2009 году заемщица купила в Обнинске квартиру площадью 110 квадратных метров, а затем объявила себя банкротом.

По мнению Ревкова, площадь этой покупки "многократно превышает достаточную разумную потребность в жилье", а потому квартиру следовало бы включить в конкурсную массу по делу о банкротстве. Тем более, что сумма покупки превышает сумму долга, который к тому моменту был проиндексирован и достиг уже четырех с половиной миллионов рублей. Однако конкурсный управляющий, а затем и арбитражные суды отказали Ревкову на основании статьи 446 ГПК, которая прямо запрещает обращение взыскания на "жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи оно является "единственным пригодным" для проживания". Между тем еще в 2012 году КС потребовал от федерального законодателя скорректировать указанную статью таким образом, чтобы обеспечить соблюдение конституционного принципа соразмерности и интересов не только должника, но и кредитора.

- Совершенно очевидно, что если гражданин, зная о наличии долга, подтвержденного судебным решением, приобретает жилое помещение, уклоняясь при этом от обязанности погасить долг, он приобретает его за счет денежных средств, которые подложили передаче взыскателю, - полагает Ревков и предлагает считать подобные действия злоупотреблением правом и неосновательным обогащением.

КС РФ, вынося решение по данной жалобе, в первую очередь напомнил, что смысл статьи 446 ГПК и исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допустить нарушения конституционного права на жилище и сохранить у гражданина уровень обеспеченности жильем, достаточный для достойного существования. При этом встает вопрос о том, что такое достойный уровень, и в постановлении 2012 года КС обязал законодателя обозначить пределы действия имущественного иммунитета применительно к жилью, однако это так и не был сделано. А "многолетнее недопустимое законодательное бездействие" увеличило риск причинения вреда конституционно значимым ценностям, поскольку за это время вступил силу ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Теперь КС еще раз разъяснил, что границы имущественного иммунитета не исключают, что при определенных обстоятельствах жилищные условия должника могут ухудшиться. Тем более, если обращение взыскания на жилье приведет к погашению существенной части долга, а соблюдение конституционного права граждан на жилище "не означает отказ от законного принуждения к исполнению обязательств".

Отдельно в решении суда подчеркивается, что решающее значение для снятия имущественного иммунитета могут иметь действия самого должника, который сознательно вывел из конкурсной массы часть имущества.

- Суды вправе учесть и сопоставить время присуждения долга гражданину, в том числе момент вступления в силу соответствующего судебного постановления, время возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих процессуальных событиях, - указал КС, - и, с другой стороны, время и условия, в том числе суммы соответствующих сделок и других операций, если должник вследствие их совершения отчуждал деньги, имущественные права, иное свое имущество, с тем чтобы приобрести (создать) объект, защищенный исполнительским иммунитетом.

Таким образом, статья 446 ГПК РФ больше не может рассматриваться как основание для безусловного исключения единственного жилья должника из конкурсной массы. Дело Ивана Ревкова подлежит пересмотру, а за федеральным законодателем сохраняется обязанность привести правовое регулирование в соответствие с позицией КС.