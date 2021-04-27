На комика Илью Соболева подали в суд из-за телефонной шутки

На петербургского стендапера Илью Соболева подали в суд из-за телефонной шутки. Иск от Леонида Тарантова на 84 миллиона рублей принял к производству Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Как рассказал сам Илья Соболев в своем Instagram, инцидент произошел в ноябре 2019 года в ходе программы "Можно ваш телефончик", которую ведет комик. Правила таковы: ведущий берет телефон одного из участников и распоряжается им по своему усмотрению, пока владелец его не установит. В данном случае Илья взял телефон у некого Коли и отправил сообщение с содержанием ненормативной лексики контакту, записанному как "Леонид". Комик подчеркивает, что в абсурдности этой шутки невозможно было усомниться.

По словам Ильи Соболева, в октябре 2020 года юрист из Тольятти Леонид Тарантов предъявил к нему иск на 84,4 миллиона рублей. Он утверждает, что является тем человеком, которому комик прислал сообщение, и теперь чувствует себя оскорбленным. Однако у самого стендапера есть сомнения в том, что это тот самый Леонид. Он предполагает, что юрист, у которого не очень хорошо идет бизнес, посмотрел программу в записи и решил поправить финансовое положение оригинальным образом.

Согласно сведениям из картотеки Петрограйского райсуда, иск был подан 13 октября 2020 года, судебное заседание по нему назначено на 28 апреля 2021 года.