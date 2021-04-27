Несколько районов Архангельска остались без воды из-за аварии

В Архангельске авария на магистральном водоводе оставила без воды несколько районов города. По этой причине 27 апреля не работают более 20 детских садов, школьники занимаются дистанционно.

Как сообщила администрация города, предварительной причиной аварии на водоводе стало несоблюдение правил при строительстве административного здания на улице Карла Либкнехта. Накануне трубу повредил экскаватор. В результате утечки образовалось целое озеро, по которому один из рабочих даже устроил заплыв.

Без воды остались Октябрьский, Соломбальский и Маймаксанский округа города, а в Ломоносовском было значительно снижено давление в водопроводных сетях.

Рабочие ликвидировали утечку всю ночь, но к 05:00, как обещали, ее устранить не удалось. Задачу осложняли большое количество грунта на месте аварии и проблемы при подготовке бетонного основания для прокладки трубы.

К утру сварочные работы были завершены. По информации компании, оказывающей услуги по водоснабжению, после 12:00 начнется заполнение системы и подъем давления в сети. На это уйдет около трех часов, то есть вода в домах архангелогородцев должна появиться к 15:00.

Прокуратура области начала проверку по факту аварии.