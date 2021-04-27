Октябрьская железная дорога усиливает заботу об экологии

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) за год выбросы в атмосферу снизились на 15 процентов, сброс загрязняющих сточных вод уменьшился на 16 процентов. Сокращение воздействия на окружающую среду - это долгосрочный тренд. Компания модернизирует котельные, вовлекает отходы во вторичный оборот, строит очистные сооружения. Как говорят в ОЖД, основная цель - снизить воздействие на окружающую среду до минимума. Работа в этом направлении будет усилена, ведь 2021 год объявлен в РЖД Годом экологии.

Топливо с приставкой "эко"

Не секрет, что значительное количество вредных выбросов в атмосферу формируется дизельными и мазутными котельными. На ОЖД на протяжении последних лет эти котельные переоборудуют. Так, в Петрозаводске в 2019 году дизельную котельную перевели на электричество, в Беломорске - на уголь, в пансионате "Маево" - на пеллеты. И выбросы от стационарных источников уменьшились на 15 процентов, в атмосферу не попало 485 тонн вредных веществ. В июне прошлого года на электроотопление перешла котельная на станции Среднерогатской, раньше она работала на мазуте. А в конце прошлого года на станции Торжок начала работать котельная на природном газе. Блочно-модульная котельная установка функционирует в автоматизированном режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, численность которого сократилась с 16 при работе на мазутной котельной до 4.

Большое внимание уделяется рециклингу - переработке. Так, в прошлом году объем переданных на переработку отходов вырос на ОЖД на 6,8 процента. Железнодорожники сдают металлолом, передают для дальнейшей переработки отработанные масла. Для некоторых видов отходов пока не существует технологий переработки, их в ОЖД обезвреживают и утилизируют. Доля таких отходов в прошлом году выросла на 1,7 процента.

Другое важное направление - очистка стоков. За год доля неочищенных сточных вод, которые выпускаются на объектах ОЖД в Псковской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областях, значительно снизилась. На станции Себеж на очистных сооружениях проведены масштабные работы по техобслуживанию. Благодаря этим мероприятиям за год удалось уменьшить объем загрязненных стоков на 16 процентов.

В ОЖД не намерены на этом останавливаться. Сейчас строятся очистные сооружения на станции Хвойной. В локомотивные депо Петербурга и Бологое поставлены скиммеры для очистки сточных вод от нефтепродуктов. Разработан проект строительства очистных сооружений со сбросом сточных вод в централизованные сети водоотведения по станции Дно. А в городе Оленегорске аналогичный проект разрабатывается для реконструкции имеющихся очистных сооружений.

На станциях Кушавера, Чална-Онежская и 301-м километре перегона Великие Луки - Назимово завершены проектно-изыскательские работы по обустройству площадок накопления старых шпал.

Все эти работы проводятся в рамках программы "Обеспечение экологической безопасности". В прошлом году объем финансирования этого направления только на ОЖД составил 158,9 миллиона рублей.

Контроль за выбросами на ОЖД осуществляется с помощью трех аттестованных производственных экологических лабораторий. Они исследуют качество атмосферного воздуха, состояние сточных вод, состав почв. Ежегодно лаборатории выполняют более 60 тысяч анализов.

Учитывая, что пробы часто необходимо отбирать в том числе на отдаленных перегонах, для исследований используется специальный вагон-лаборатория. Также имеются три автолаборатории. По оценке Всероссийской организации качества, аккредитованные лаборатории Центра охрана окружающей среды ОЖД входят в число лучших испытательных учреждений страны.

Современные технологии как тренд

Минимизация воздействия на окружающую среду - задача стратегическая, и для ее наилучшего решения на ОЖД сейчас формируется проектный офис по реализации экологической стратегии. Его работа обеспечит прозрачность процесса, контроль за соблюдением сроков, оценку рисков в процессе реализации проектов, направленных на сокращение вредного воздействия от деятельности железной дороги, - рассказывает и. о. главного инженера магистрали Виктор Иванов. Основными направлениями деятельности проектного офиса были выбраны рациональное природопользование и "зеленые" технологии.

- Уже сейчас, - поясняет Виктор Иванов, - в рамках проектов, одобренных региональной инновационной площадкой дороги, воплощаются экоразработки. К примеру, запланирована реализация проекта "Разработка грузокомпенсаторов контактной подвески полимерной конструкции". Проект предусматривает замену железобетонных грузов в рамках капитального ремонта и нового строительства на грузы полимерной конструкции, которые изготовлены из отходов пластика с добавлением песка и имеют возможность вторичной переработки без ущерба для окружающей среды. К тому же они высокопрочные, не трескаются и не крошатся, как изделия из бетонных материалов. В настоящее время мы готовимся к проведению эксплуатационных испытаний.

Выбросы от стационарных источников уменьшились на 15 процентов, в атмосферу не попало 485 тонн вредных веществ

Работа лабораторий и модернизация котельных скрыты от глаз пассажиров, но многие объекты экологической программы ОЖД заметны каждому. Так, вдоль трассы "Сапсанов" на юге Петербурга на ряде участков появились шумозащитные экраны.

Как говорят на ОЖД, работа по установке таких конструкций будет продолжена. Экраны появятся в Москве и Петербурге. Их общая протяженность составит 5,5 километра. Проектно-изыскательные работы уже проведены.

Также в ОЖД стремятся применять на станциях самые щадящие противогололедные материалы. Например, зимой испытания противогололедных реагентов низкого класса опасности прошли на вокзале Мурманска.

По вопросам экологического просвещения ОЖД плотно взаимодействует с общественными организациями. Так, совместные акции проводятся с движениями "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники Природы".

В заповедной зоне

Некоторые железнодорожные ветки проложены вдоль заповедников и национальных парков. Внимание к ним на ОЖД особое. ОЖД сотрудничает с тремя нацпарками и заповедниками: "Завидово", "Валдайский" и "Костомукшский".

По словам и. о. директора национального парка "Валдайский" Олега Иванова, действующее соглашение с железнодорожниками предусматривает сотрудничество по целому спектру мероприятий. Так, в области пожарной безопасности нацпарк и ОЖД организовали информационный обмен. В случае любого ЧП на участке железной дороги или приближенных к ней территорий парка сигнал об этом сразу же передается всем сторонам. Кроме того, у сторон есть договоренность по взаимной ликвидации ЧП на территории нацпарка "Валдайский".

Прибегать к этой мере пока не приходилось, тем не менее сам факт информационной поддержки и понимание, что в случае ЧП помощь придет быстро, является для сторон очень значимым. Также в рамках сотрудничества ОЖД и нацпарк "Валдайский" разрабатывают совместные программы в области охраны окружающей среды и экологического просвещения.

Сотрудничество ОЖД и заповедника "Костомукшский" началось в 2016 году. По словам Сергея Таркова, директора особо охраняемой природной территории, проблемных вопросов тогда было много, один из главных - разграничение земель.

Дело в том, что железнодорожные ветки в свое время прокладывались по территориям без установления границ, где проходит дорога, а где начинается заповедная земля.

В рамках сотрудничества силами ОЖД и заповедника "Костомукшский" был составлен четкий план, какие подъезды нужны для железной дороги, какие территории заповедника нуждаются в рекультивации. На ряде участков лес подходил вплотную к железнодорожному полотну. Для железной дороги и заповедника это было неудобно. Дело в том, что из леса на пути периодически выбегали животные. Также сухие деревья могли упасть прямо на рельсы, это создавало риск повреждения подвижного состава.

ОЖД и заповедник "Костомукшский" организовали серию совместных субботников, чтобы решить эту проблему. В ходе этих мероприятий полоса отвода, так называют небольшую пограничную территорию между путями и особо охраняемой природной территорией, была очищена и сейчас поддерживается в безопасном для железной дороги и обитателей заповедника состоянии.

Сотрудники экологической лаборатории Северного направления Центра охраны окружающей среды ОЖД вместе с работниками заповедника "Костомукшский" каждый квартал проводят отбор проб на территории заповедника.

Целью исследования является определение влияния объектов железнодорожного транспорта на природные воды заповедника, в частности на озеро Каменное. Точки отбора определены в реке Люття и четырех ручьях, проходящих через искусственные сооружения железной дороги. Благодаря многолетним наблюдениям удалось установить, что объекты железнодорожного транспорта негативного влияния на природные воды заповедника не оказывают, говорят в ОЖД.

- В настоящее время соглашение продлено, но по понятным причинам в 2020 году и в начале 2021 года работа замедлилась. В дальнейшем, думаю, сотрудничество выйдет на прежний уровень, - уверен Сергей Тарков.

В ОЖД отмечают, что тесное сотрудничество с национальными парками и заповедниками будет продолжено. Кроме того, до конца года железнодорожники проведут серию акций по экологическому просвещению пассажиров, как взрослых, так и детей.

Деятельность ОЖД по обеспечению экологической безопасности регионов России, по территориям которых проходит магистраль, традиционно высоко оценивается органами власти субъектов РФ.?Так, в 2020 году письма с благодарностью за сотрудничество и работу по сохранению окружающей среды в адрес дороги были направлены правительством Санкт-Петербурга, губернатором Новгородской области и администрацией Кольского района Мурманской области.