Петербургский БДТ объявил конкурс драматургов

Большой драматический театр имени Товстоногова объявил конкурс драматургов. Пьесу победителя поставят на прославленной сцене.

Новая премия носит имя легендарного завлита - заведующей литературной частью БДТ Дины Шварц, соратницы Георгия Товстоногова, которая проработала с ним более 40 лет и ушла из жизни в 1998 году. "Может быть, она прожила бы дольше, если бы не утратила вместе с Товстоноговым смысл своей жизни", - отметил главный художник БДТ Эдуард Кочергин, который хорошо знал Дину Шварц.

По воспоминаниям людей, которые работали с Диной Морисовной, репертуар товстоноговского театра обязан ей многими прославленными постановками, поэтому цель премии - "формирование драматургического портфеля театра и создание спектаклей на основе актуальной драматургии". Премия будет вручаться ежегодно в день рождения Дины Шварц 27 апреля.

Впервые лучшую современную пьесу для БДТ выберут в 2022 году, темой конкурса объявлен "человек в городе" - городские сюжеты про жизнь людей в сегодняшнем Петербурге. Пьеса должна быть написана на русском языке, других ограничений для участников нет. Можно, к примеру, использовать любой классический сюжет, перенеся его в Петербург, но тогда требуется полностью полностью переписать диалоги, оставив только мотивы.

Экспертный совет конкурса - 2022 возглавит один из лучших современных российских драматургов Иван Вырыпаев. При этом состав совета и его глава ежегодной будет меняться, неизменной в его составе будет только кандидатура художественного руководителя БДТ.

- Конкурс будет проходить в два этапа, - рассказал нынешний худрук Андрей Могучий, - до 1 сентября мы принимаем сценарные заявки, синопсисы, идеи, поэпизодные планы, из которых за месяц выберем 5 - 10 вариантов для второго этапа. Готовые пьесы нужно будет представить до 20 марта, а 27 апреля 2022 года мы объявим первого победителя.

Призовой фонд премии имени Дины Шварц - 300 тысяч рублей, если победителей будет несколько, эту сумму разделят на всех поровну. Кроме того, пьесы-лауреаты будут поставлены на сцене БДТ. Отбирать их планируется по нескольким критериям.

- Во-первых, должная быть принципиальная возможность сделать постановку. Многие драматурги сегодня не понимают, как устроен театр, не знают, что такое штанкеты и как люди выходят на сцену и уходят с нее, - рассказал Иван Вырыпаев, - и не учитывают в своих произведениях специфику театра. Кроме того, драматург должен сделать театру такое предложение, которое надо сыграть. В свое время Брехт, Чехов, Вампилов заставили делать так, как до них не было. Мы ждем таких предложений.

Организаторы конкурса подчеркивают, что новый творческий конкурс - "не вообще "алло, мы ищем таланты", а сугубо практическое начинание с целью обогатить репертуар БДТ. Предполагается, что БДТ фактом выбора лауреата и выплаты премии приобретает исключительные права на пьесу сроком на пять лет со дня объявления победителя и готовит ее к постановке на одной из сцен театра, хотя в конечном итоге все будет зависеть от контракта.