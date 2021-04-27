Однако оживленного судоходства на реках Севера в эту навигацию, как и в предыдущие, не ожидается. По сравнению с советским периодом объемы речных перевозок упали в пять раз. Специалисты считают, что до прежних значений их уже не восстановить. Главные причины - обмеление рек, старение флота, сокращение грузовой базы и конкуренция со стороны других видов транспорта. Но потенциал водных маршрутов региона все равно надо использовать, тем более что у северных рек много преимуществ, уверены эксперты отрасли.
С развитием Арктической зоны они оказались в более выигрышном положении, чем другие реки страны, отмечает руководитель проектов компании по исследованиям водного транспорта Софья Каткова. За счет грузов для месторождений только приарктические реки в последнее время показывают небольшой рост перевозок на общем пессимистичном фоне.
Северную Двину вообще можно считать идеальной транспортной артерией. Во-первых, она течет прямо к морскому порту Архангельск, откуда можно отправлять грузы на экспорт, в том числе по Севморпути. При этом речной путь туда на 150 километров короче, чем железнодорожный. Во-вторых, на Двине нет шлюзов и плотин, которые уменьшают скорость движения судов. В-третьих, вдоль ее русла расположены основные грузоотправители Поморья - предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Лес всегда был главным грузом бассейна Северной Двины. В прошлом веке его сплавляли в основном по воде. Но сегодня уже не заготавливают столько "зеленого золота", как во времена советских пятилеток.
Большую часть речного флота - свыше 70 процентов - составляют баржи и буксиры, причем все они старше 40 лет. Но в маловодные сезоны их нельзя использовать из-за обмеления, и тогда на реке работают только плоты весной. При этом дноуглубительный и обстановочный флот тоже устарел технически и морально - не только в Поморье, но и по всей стране.
Критичным для судоходства на Северной Двине стало уменьшение ее глубины с 1,7 метра до полутора метров. Дноуглубление проводится, и потери отчасти удалось восполнить, но проблема осталась.
- Вода в Северной Двине быстро падает, и глубины становятся не судоходными, - отметил гендиректор речного пароходства Сергей Лавонен. - В прошлую навигацию наши баржебуксирные составы и караваны судов также перевозили лес по реке Вычегде. Группа буксиров работала в районе реки Ваги.
По данным Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода, то есть с нормальными глубинами, на Русском Севере за 25 лет сократилась почти на треть.
В Северо-Двинском бассейне в основном работают судовладельцы, аффилированные с крупными предприятиями ЛПК. Остальные не обновляют флот или вовсе списывают суда и сворачивают работу. За последнее время компании построили только несколько плавкранов и барж.
Аналитики считают, что больнее всего по речным перевозкам в Северо-Двинском бассейне ударила переориентация леспрома на железнодорожные маршруты.
- Практически все лесные и бумажные грузы из Архангельской и Вологодской областей, Карелии и Коми уходят по железной дороге в Санкт-Петербург, а оттуда - в Китай, - подчеркивает Софья Каткова. - Объемы таких перевозок неуклонно растут. Это понятно: отправителям нужны круглогодичные маршруты, которые река со своей сезонностью не может обеспечить. Но дело еще в том, что грузы ЛПК стали в основном контейнерными. А наиболее развитые сервисы для них предлагают в Петербурге и Усть-Луге.
Но при всей эффективности такой логистики нельзя сбрасывать со счетов недорогие и безопасные водные пути, полагает эксперт. Во многих странах они успешно используются для перевозок различных грузов. Просто для реки нужны более крупные партии, а их обслуживание требует новых технологий, которые надо разрабатывать. Кроме того, в морских портах, куда ведут речные маршруты, должны быть приемлемые суммы сборов, иначе логистика выйдет золотой.
И конечно, необходимо дноуглубление, которое требует новой техники. Как сообщил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов, в рамках федерального проекта "Внутренние водные пути" до 2024 года будет построено 118 единиц технического флота для всех речных бассейнов страны.