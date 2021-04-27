Путин передал в Эрмитаж уникальные экспонаты

После заседания Совета законодателей президент РФ Владимир Путин посетил Эрмитаж и передал на хранение в коллекцию уникальные экспонаты, созданные по заказу императора Александра II, в неовизантийском стиле.

Евхаристический набор приданого великой княгини Марии Александровны состоял из 22 позиций из серебра с золочением и трех бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году в Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в резиденции Кларенс-хаус (Лондон). В 1883 году великая княгиня с мужем, герцогом Эдинбургским, переехала в немецкий Кобург и перевезла церковную утварь. После смерти мужа Мария Александровна отправилась в Швейцарию и умерла в 1920 году. Комплект попал на антикварный рынок. Собранная коллекция состоит из 16 серебряных изделий.

"Как удачно: подарили мне, а я Эрмитажу", - сказал Путин. "Рад, что это нашло своего законного хозяина в лице Эрмитажа", - подчеркнул он.

Президент отметил, что "англичане проявили гибкость", ведь великая княгиня, выйдя замуж и уехав за рубеж, осталась православной. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал: "И наши проявили тоже твердость, потому что там бывали ситуации, когда не получалось договариваться... А здесь все получилось и получилось очень здорово". Экспонаты будут выставляться сразу, заверил Пиотровский. Утварь будет стоять в церкви как учебник причастия.

Также Путин обсудил с главой Эрмитажа проведение выставок по стране, в частности, в Севастополе и Кузбассе.