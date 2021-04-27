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27.04.2021 14:38
Рубрика: Власть

Путин призвал избегать популизма на выборах

Текст: Кира Латухина
Конкуренция на выборах должна быть честной и уважительной, и не нужно обещать невозможного, обманывать людей, как в 90-е годы. Надо избегать пустословия и дешевого популизма, быть ответственными и честными. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Осенью состоятся федеральные парламентские выборы. Значимые избирательные кампании пройдут и в десятках регионах", - отметил Владимир Путин и попросил вести конкурентную борьбу, "уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики". "Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного, популизма", - заявил он.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Вы знаете, насколько это вредно", - продолжил президент. "Мы постоянно говорим: надо избегать популизма, но на практике, к сожалению, это продолжается и, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов", - сказал он. "Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей, - напомнил Путин. - Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами".

"Если обещать невозможное, это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри", - предостерег президент и попросил парламентариев не впадать в ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, быть ответственными по отношению к людям и честными.

Путин уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе "без услужливых, а зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне". "Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоит представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы", - пояснил президент.

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