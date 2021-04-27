Шесть новых подлодок и кораблей заложат по случаю Дня Победы

Российские кораблестроители планируют отметить приближающийся День Победы закладкой шести новых подводных лодок и корветов. Точные даты закладки пока не определены.

Об этом ТАСС рассказал источник в кораблестроительной отрасли. Северодвинское предприятие Севмаш заложит два подводных ракетоносца проекта 955 "Борей-А" - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Петербургские "Адмиралтейские верфи" заложат две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 - "Можайск" и "Якутск", это пятая и шестая субмарины, которые строят специально для Тихоокеанского флота. На Амурском судостроительном заводе начнут возведение двух корветов проекта 20380.

"РГ" уже писала о том, что на Севмаше начнут строительство двух подводных ракетоносцев. Об этом говорил и генеральный директор завода Михаил Будниченко, отметив, что контракты заключили в прошлом году.