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27.04.2021,  
09:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Шесть новых подлодок и кораблей заложат по случаю Дня Победы

Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Российские кораблестроители планируют отметить приближающийся День Победы закладкой шести новых подводных лодок и корветов. Точные даты закладки пока не определены.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Об этом ТАСС рассказал источник в кораблестроительной отрасли. Северодвинское предприятие Севмаш заложит два подводных ракетоносца проекта 955 "Борей-А" - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Петербургские "Адмиралтейские верфи" заложат две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 - "Можайск" и "Якутск", это пятая и шестая субмарины, которые строят специально для Тихоокеанского флота. На Амурском судостроительном заводе начнут возведение двух корветов проекта 20380.

"РГ" уже писала о том, что на Севмаше начнут строительство двух подводных ракетоносцев. Об этом говорил и генеральный директор завода Михаил Будниченко, отметив, что контракты заключили в прошлом году.

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