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27.04.2021 20:15
Рубрика: Происшествия

Хватил лишнего

Суд оштрафовал гражданина за отказ оплатить пиво в баре
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Суд в Вологодской области оштрафовал на 5 тысяч рублей гражданина, не оплатившего два бокала пива в пабе.

Все, кто ходит по барам, должны знать простую истину: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатной выпивки вообще не бывает. Но с юридической точки зрения достаточно интересен вопрос: а что будет, если все-таки попытаться не заплатить в баре, какую статью применит полиция?

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Правовой эксперимент после определенных возлияний поставил на себе житель города Череповец 29-летний Сергей Т.

"Как установил суд, 13 марта 2021 года в 23.50 Сергей Т. в баре в Череповце заказал два бокала пива, распорядился ими по своему усмотрению, но заказ не оплатил, чем причинил ИП имущественный ущерб", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Между тем во всех барах страны действует следующее правило: сначала ты распоряжаешься пивом по собственному усмотрению, потом уже твоими деньгами распоряжается по собственному усмотрению бармен. Никаких изменений в этом плане не предусмотрено.

"В судебном заседании Сергей Т. с фактом правонарушения согласился. Как следует из его объяснений, он отдыхал в баре со знакомыми. После оплаты счета он пошел домой, в какой-то момент решил вернуться, увидел знакомого и захотел его угостить пивом. Когда знакомый ушел, он остался сидеть, бармен сказал, что заведение закрывается, необходимо оплатить два бокала пива. По непонятной причине в связи с состоянием алкогольного опьянения он решил, что оплачивать счет не будет, хотя деньги у него были", - рассказывают в объединенной пресс-службе.

Вот здесь и выяснилось, что для таких случаев идеально подходит статья 7.27.1 КоАП "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Таково ее официальное название. Но юристы часто ее называют "мелким мошенничеством", так как она сходна со статьей УК "Мошенничество", но применяется при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, то есть когда ущерб не так велик.

Наказание по ней - штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тысяч рублей.

В сухом юридическом остатке получается следующее: заказать что-то и не заплатить - хоть в баре, хоть в ресторане - считается мелким мошенничеством и наказывается по статье КоАП. Такова практика. Естественно, нарушителя обяжут не только заплатить штраф, но и возместить ущерб заведению.

Фактически заказать что-то в баре или ресторане и не заплатить считается мелким мошенничеством. Такова судебная практика. А если ущерб будет велик, то обвинить могут и по уголовной статье

Но если ущерб будет достаточно велик, то гражданина могут обвинить и по уголовной статье "Мошенничество".

На практике полиции достаточно часто приходится разбираться с неплательщиками. Например, в Новосибирске недавно в одном из ресторанов клиент нагулял на 5,5 тысячи рублей, а когда в три часа ночи ему принесли счет, отказался платить и в итоге был доставлен в полицию.

Часто наказывают также граждан, заказавших доставку пиццы, забравших заказ, но не оплативших счет курьеру. Правоохранители и в этом случае вменяют неплательщикам мошенничество.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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