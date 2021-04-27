Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности

Улице Книпович, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, постановлением городского правительства вернули историческое название Смоляная.

Инициатором этого стал Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Смоляная улица - "ценный исторический топоним", отмечают в Смольном. Это наименование известно с конца 1871 года. Тогда улица входила в состав Стеклянного городка - промышленного района Петербурга. Его специфика получила отражение в названиях других улиц этой местности: Стеклянная, Хрустальная, Фаянсовая, Глазурная. В 1976 году улицу переименовали в честь революционерки Лидии Книпович.

В нынешнем виде Смоляная улица пролегает от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе.