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27.04.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти в водоеме нашли расчлененное тело женщины

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Возле станции Войбокало Кировского района Ленинградской области в водоеме обнаружено расчлененное тело женщины. Останки погибшей были спрятаны в хозяйственную сумку, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

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Сейчас на месте работают следователи. Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причину смерти женщины. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Личность погибшей установлена. Это женщина 1965 года рождения, три с половиной года назад она пропала без вести.

Следователи полагают, что к убийству может быть причастен 30-летний мужчина. Сейчас он проходит обвиняемым по делу об убийстве в Ростовской области.

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