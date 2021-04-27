В Ленобласти в водоеме нашли расчлененное тело женщины

Возле станции Войбокало Кировского района Ленинградской области в водоеме обнаружено расчлененное тело женщины. Останки погибшей были спрятаны в хозяйственную сумку, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Сейчас на месте работают следователи. Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причину смерти женщины. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Личность погибшей установлена. Это женщина 1965 года рождения, три с половиной года назад она пропала без вести.

Следователи полагают, что к убийству может быть причастен 30-летний мужчина. Сейчас он проходит обвиняемым по делу об убийстве в Ростовской области.