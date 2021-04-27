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27.04.2021 12:47

Раз - стаканчик, два - стаканчик

Через пять лет в морях будет больше мусора, чем рыбы
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 90(8441)
В мире ежегодно производится 400 миллионов тонн пластика, из которого большая часть попадает в моря и океаны. По прогнозу экспертов, к 2025 году пластикового мусора в морях будет больше, чем рыбы. Об этом шла речь на японо-российской межрегиональной экологической конференции "Чистое море".

По данным экспертов, рост потребления пластиковых упаковок и предметов из пластика приводит к тому, что он становится одним из самых опасных видов мусора. Пластик, попавший в природу, не разлагается столетиями. Он может ломаться, разрушаться, а под воздействием солнечных лучей крошиться до мельчайших частиц, измеряемых микронами. И этот микропластик представляет еще большую опасность для всего живого.

Фото: istock
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Экологи бьют тревогу - в морях и океанах растет доля микропластика в воде. Там он распадается, попадает в организмы рыб и животных, а уже оттуда по пищевой цепочке в организм человека. При этом микропластик опасен еще и тем, что содержит некоторые высокотоксичные вещества, которые, накапливаясь, способны наносить существенный вред здоровью. Как было отмечено на конференции "Чистое море", пластиковый мусор несет и еще одну проблему - мусорные острова. Они образуются, когда большое количество полиэтиленовых бутылок, канистр и пакетов, оказавшись в воде, начинают дрейфовать, сбиваясь в огромные кучи. Сотрудники гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ленинградской области, рассказывают, что мусорные кучи, плавающие в воде, в последнее время регулярно забивают затворы плотин и их приходится очищать. Также мусорные острова несут опасность и для рыб и птиц. Они запутываются в пластиковых отходах и погибают. Более мелкие предметы водные обитатели принимают за пищу. Желудки погибших птиц буквально набиты яркими пластиковыми крышечками и полиэтиленовыми пакетами, которые не перевариваются.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов, в Петербурге ведется активная борьба с водным мусором. "В адресную экологическую программу уборки от загрязнений и мусора сегодня включены 334 водных объекта города. В прошлом году с рек и каналов города было собрано свыше четырех тысяч кубических метров пластика", - отметил он. Но этих мер явно недостаточно, а потому пластик, выброшенный на берегу Финского залива в Петербурге, попадает в Балтийское море. Как заметила заведующая лабораторией исследования пластикового загрязнения природной среды Российского гидрометеорологического университета Александра Ершова, исследования пляжного мусора на побережье Финского залива показали, что он в основном состоит из предметов обихода - пакетов, бутылок, обломков одноразовой посуды. Весь этот мусор смывает и сдувает ветром с побережья залива. Между тем проведенное экспертами моделирование показало, что далеко он не уходит, а оседает чаще всего на дне Невской губы. "За дамбу мигрирует в основном микропластик. Во время штормов донные завалы выносятся на берега. Особенно мрачная картина в районе Лахты, где идет масштабное строительство", - отметила она.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Единственный реальный путь борьбы с пластиковым мусором - снижение его производства и постепенный отказ от него в быту. По этому пути идет сегодня Япония. Как было заявлено на японо-российской конференции "Чистое море", для островного государства пластиковое нашествие - настоящее бедствие. Исследования показали, что 60 процентов мусора, прибиваемого к берегам префектуры Окинава, составляет пластик. Свою долю в загрязнение пластиком природы вносит и сама Япония. Поэтому сегодня префектуры страны разработали свой план борьбы с этим экологическим бедствием.

Так, например, в городе Осака стоит задача: к 2025 году полностью покончить с пластиковым мусором. В рамках этой программы мегаполис сократит использование пластиковой посуды и упаковки на 25 процентов по сравнению с 2005 годом. Вместе с тем доля перерабатываемого пластика достигнет 60 процентов от общей массы. Пластиковые же бутылки к 2025 году будут перерабатываться полностью. Кроме того, мэрия Осаки следит за чистотой территории: здесь регулярно проводятся акции по уборке города с участием школьников и студентов, в которых уже приняли участие более миллиона добровольцев. Уборка территорий практикуется и в префектуре Окинава, где в период с 2011 по 2019 год было собрано в общей сложности 4815 тонн плавающего мусора. А в префектуре Ямагата волонтеры всех возрастов ежегодно приезжают на спасение геопарка на острове Тобисима, побережье которого несколько лет назад было покрыто приплывшим по морю пластиковым мусором. За 20 лет, что волонтеры ежегодно приезжают очищать берега от мусора, геопарку удалось вернуть первозданный вид. В префектуре Тайяма, где также много красивых пляжей, борьбу с пластиком начали с того, что отказались от полиэтиленовых пакетов в магазинах. Также здесь активно занялись экологическим образованием школьников. Префектура издает бесплатные брошюры, книги, организует для жителей поездки на побережье и на мусороперерабатывающие заводы. В Японии считают, что, если человек поймет, к чему приводит брошенный им одноразовый стаканчик, он никогда больше этого не сделает.

Фото: iStock
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Генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима отметил, что решение проблемы пластикового мусора является международной необходимостью. Он также напомнил, что на саммите "Большой двадцатки", прошедшем в 2019 году в Осаке, странами-участниками была поддержана "Осакская стратегия для синего океана", цель которой - прекратить загрязнение пластиком морей и океанов к 2050 году. Еще одним шагом в борьбе за чистоту природы стало принятие в марте 2021 года законопроекта, по которому Япония взяла на себя обязательство отказаться от использования пластиковых приборов в кафе и ресторанах. "Я надеюсь, что после завершения пандемии коронавируса гуманитарный обмен между Россией и Японией в сфере экологии активизируется", - отметил Ясумаса Иидзима. В свою очередь Михаил Страхов поддержал это предложение и сообщил, что поиск решений проблем избавления от пластикового мусора - задача общая для всех стран. По его словам, только одними запретами или отказом от использования пластиковых упаковок ее не решишь. В данном случае необходим комплекс мер - от рециклинга и переработки мусора до экологического просвещения, введения законодательного регулирования и развития экологического туризма. "Пример Японии показывает, что если мы хотим жить на чистой планете, то мы должны к этому стремиться", - считает Михаил Страхов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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