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Знаменитые Кижи станут доступнее - посещать остров можно будет круглый год, а не так, как сейчас - только по озеру во время навигации.
Кижи станут доступнее - посещать остров можно будет круглый год. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Кижи станут доступнее - посещать остров можно будет круглый год. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Кижи станут доступнее - посещать остров можно будет круглый год. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Такая возможность появится благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", на средства которого строится дорога "Великая Губа - Оятевщина". Ее соединят с федеральной трассой "Вологда - Медвежьегорск". А через озеро туристов будут возить на паромах. Это всего два километра.

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На эту дорогу особая надежда. Она войдет в новый туристический кластер, куда включат и Заонежский полуостров, и Кижи. Вдоль маршрута располагаются не менее известные населенные пункты.

Например, село Толвуя. Сюда в 1601 году сослали мать первого русского царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. Постриженная в монахини под именем Марфа по указанию Бориса Годунова, она жила здесь около пяти лет. В Толвуе родился и знаменитый Зосима Соловецкий - основатель монастыря.

В Иркутской области в этом году с привлечением федеральных средств отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам на Байкале. Это трассы Иркутск - Листвянка и Иркутск - Большое Голоустное.

До 2017 года дорога на Большое Голоустное была большей частью гравийной. Хотя это один из самых живописных путей на Байкал. Но с каждым годом грунтовых разрывов становится все меньше, качество асфальта все выше, а к 2024 году все 116 километров тракта будут с твердым покрытием.

На направлении Иркутск - Листвянка в этом году будут ремонтировать четыре моста, которые сегодня находятся в предаварийном состоянии.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Байкальский тракт имеет огромное значение. По нему проходят дачные, школьные и экскурсионные маршруты. Это любимый маршрут выходного дня. Поэтому его надо приводить в нормативное состояние", - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

А поскольку это маршрут выходного дня, в субботу и воскресенье дорога будет свободна. В планах продолжить расширение Байкальского тракта. С 2015 года 13 километров трассы превратили в дорогу первой категории - единственную в Приангарье. В этом году подготовят проект на продолжение реконструкции.

Однако с ростом популярности Листвянки возникла и транспортная загруженность. Горы буквально прижимают поселок к Байкалу. Кроме того, вокруг - Прибайкальский национальный парк. Строить большую парковку просто негде. Один из вариантов - организовать перехватывающий паркинг в поселке Никола. Отсюда отдыхающие будут добираться до Листвянки на автобусах-шаттлах.

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