Пандемия уменьшила потребительские аппетиты жителей Астраханской области: по данным облкомстата, в 2020 году оборот розничной торговли снизился на семь процентов. В то же время выручка на рынках и ярмарках в январе-декабре выросла на пять процентов, с 8,3 до 8,7 миллиарда рублей, а их доля в общем обороте розницы - с 4,6 до 5,2 процента.

- К нам традиционно идут за свежими продуктами и общением. Ведь в супермаркетах и интернет-магазинах продавцов по сути и нет, а у нас они колоритные, интересные. Торговцы не только про товар расскажут, с ними можно и последние новости обсудить, - говорит контент-менеджер интернет-аккаунтов рынка "Большие Исады" Евгения Козлова.

Рынок начал завоевывать онлайн-пространство месяц назад. Видеокадры прилавков, заполненных товарами, обзор цен и рецепты блюд из самых продаваемых продуктов, оказались популярными.

Согласно исследованию облкомстата, чаще всего астраханцы идут на рынок за мясом, рыбой, молоком, фруктами и овощами. В 2020 году в Астрахани открылся новый рынок, "Ильинские ряды", специализирующийся на продаже местной сельхозпродукции.

- Нас сарафанное радио прославило, у нас специализированный рынок, рыбный, всех туристов к нам везут, - объясняет директор рынка "Селенские Исады" Дамир Шайхутдинов. - Торговля идет бойко, все точки, выделенные для продажи осетровых, заполнены.

- У меня точка на "Татар-базаре", продаю огурцы, помидоры, арбузы, - все со своего хозяйства в Камызякском районе. Когда карантин начался, мы открыли аккаунт в "Инстаграме", чтобы людям доставку делать, так и выжили. А сейчас торговля хорошая, народ идет на рынок, - рассказал продавец Ахмед Магомедов.

Покупают на базаре и одежду, но продукты доминируют, их берут в полтора раза чаще. Тут и цена имеет значение. В?магазинах редис и огурцы дороже, чем выращенные фермерами.

- Я покупаю овощи и фрукты на базарчике рядом с домом, они по качеству лучше, чем полупластиковые в магазинах. И да, при этом дешевле, - призналась корреспонденту "РГ" независимый финансовый советник Катерина Путилина.

Кстати, в прошлом году покупатели стали чаще приобретать на ярмарках выпечку и... ткани. В пандемию многие занялись пошивом масок, вот и потянулись люди на рынок за недорогим материалом.