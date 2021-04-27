Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) и АНЦ "Донской" начали комплексное исследование засухоустойчивой пшеницы сорта "трититригия" и селектированного пырея сорта "сова", новых многолетних зерновых культур. Результатом научной работы должна стать технология полного цикла выращивания этих сортов, которая позволит аграриям сеять раз в несколько лет, а после уборки зерна получать ценное кормовое сырье.

Новые многолетние сорта зерновых колосовых были внесены в Государственный реестр в 2020 году. Но первые эксперименты по их выведению начались около ста лет назад: в 1928 году наш соотечественник селекционер Николай Цицин впервые скрестил пшеницу с пыреем. Гибрид оказался не только многолетним, но и обладающим целым рядом ценных свойств. Впоследствии работа в этом направлении продолжилась.

Теперь ростовские ученые совместно со специалистами Российской академии наук готовят оптимальную методику и сельскохозяйственную технику для промышленного производства названной в честь Цицина засухоустойчивой пшеницы и сизого пырея сорта "сова".

Как пояснили в ДГТУ, особенность этих культур в том, что после уборки зерна можно получать до трех укосов зеленой массы, кормового сырья, подходящего для питания осетровых пород рыбы.

- Фермерам будет выгодно их выращивать: сажаешь один раз в семь лет, а потом каждый год получаешь урожай. Хотя, думаю, в теплых условиях юга культуры будут всходить самостоятельно и дольше, - считает декан агропромышленного факультета Донского государственного технического университета, доцент Дмитрий Рудой.

Пока "трититригию цицини" и сизый пырей выращивали лишь в научных целях в Омске и в Москве. Донские исследователи должны создать подробную методику для сельхозпроизводителей, как сажать, растить, удобрять, собирать, хранить и использовать такие многолетние культуры.

Первый посев многолетней пшеницы и пырея проведут на двух гектарах университетских полей в поселке Рассвет, потом площадь посевов увеличат.

"Мы предложим подходящую для юга России технологию полного цикла выращивания многолетних зерновых колосовых культур, а также создадим высокоценные кормовые добавки с учетом индивидуальных потребностей животных, птиц и рыб", - сообщили в вузе.

Ученые также намерены разработать и сконструировать опытные образцы сельскохозяйственной техники для уборки новых культур на ранних стадиях их спелости. По словам Дмитрия Рудого, существующие сегодня технологии комбайновой уборки предполагают сбор полностью вызревшего зерна, однако при созревании и увеличении сроков уборки снижается его биологическая ценность.

На научном полигоне в Рассвете сбор урожая планируется проводить методом очеса с использованием резонансных частот. Это позволит минимально травмировать зерно, при этом стебель останется в поле нескошенным, что позволит расти зеленым побегам.

По прогнозам разработчиков, их технология позволит снизить затраты на посев и уборку урожая минимум на 15 процентов. Результаты можно увидеть примерно через пять лет.