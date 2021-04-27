Что должен уметь механизатор, чтобы зарабатывать 74 тысячи рублей в месяц, где ветеринару предоставят номер в гостинице и как агроном может получить миллион, выяснял корреспондент "РГ".

- Приму на работу пилота вертолета, - говорит глава крестьянского фермерского хозяйства в Красногвардейском районе Крыма Валерий Жаткин. - У меня две машины Ми-2 для обработки полей, а пилотов сейчас нет. Раньше выручали безработные специалисты с Украины, но теперь из-за пандемии и они не приезжают.

В хозяйстве 3000 гектаров земли, выращивают зерновые, кориандр, пекинскую капусту, кормовые культуры. Сезонная обработка полей вертолетами гораздо выгоднее, чем наземными агрегатами.

- На земле машина при обработке гербицидами или удобрениями на каждые 100 гектаров раздавит вам два гектара посадок, - говорит фермер. - А вертолет обрабатывает при хорошей погоде тысячу гектаров в день. На посадку и взлет тратит три минуты, и он снова готов к работе. Очень выгодно. Поэтому мы обрабатываем поля не только свои, но и соседей.

Пилоты малой авиации могут рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей в месяц. Механизаторы в этом хозяйстве зарабатывают не меньше. В летнюю страду комбайнер может заработать больше 100 тысяч рублей в месяц, а зимой 40 - 50 тысяч. В среднем на протяжении календарного года выходит 74 тысячи рублей за один месяц.

- Но зарабатывать такие деньги непросто, - говорит Валерий Жаткин. - Надо в совершенстве уметь управлять как минимум тремя типами машин. Причем трактор ХТЗ и МТЗ не котируются. Надо знать технику CLAAS, John Deere, "Дон". Больше знаешь, больше умеешь, больше зарабатываешь.

Фермерское хозяйство - многопрофильное, перерабатывает 2,5 тонны молока в сутки, выпуская продукцию под торговой маркой "Дубровские дары". Помимо зерновых и овощных культур здесь большой кормовой клин. Опытный агроном в его хозяйстве, уверяет фермер, может стать миллионером за одно лето.

- Я готов взять на работу агронома и заплатить ему миллион рублей за два месяца, но он должен обеспечить гарантированную урожайность, - говорит Валерий Жаткин.

Еще одна не менее востребованная профессия - доярка. Компания "Крымагроцех" и завод "Крымский молочник" - единственный на полуострове агрохолдинг полного цикла производства и переработки молока. Дойное стадо здесь 700 голов, а всего в хозяйстве 1800 коров породы голштинская и ангус.

- Мы знаем генетику каждого животного вплоть до четвертого колена. Знаем еще до рождения теленка, какой будет надой, какая жирность молока. Семя животных мы получаем из Голландии, оно обрабатывается по 48 параметрам, и 99 процентов приплода гарантированно будут телочки, - говорит генеральный директор предприятия "Крымагроцех" Иван Слюсаренко.

Все дойное стадо на итальянской линии обслуживают всего две доярки. Процесс максимально компьютеризирован, автоматика оставляет в вымени животных не более 200 граммов молока при трехразовой дойке. Но доярки должны управляться и с животными, и с техникой. В ближайшее время здесь планируют увеличить дойное стадо до 1100 голов, а завод уже сейчас перерабатывает 22 - 24 тонны молока в сутки. Поэтому потребность в специалистах стоит остро. У каждого животного есть чип, показывающий его персональные надои. И если они снижаются, буренку тут же отправляют на осмотр к ветеринару. Эта профессия, похоже, самая дефицитная в аграрном секторе Крыма.

- Работы для ветеринаров хватает, но найти специалиста сегодня настоящая проблема, - говорит Иван Слюсаренко. - У нас есть три ветеринарных врача, но этого недостаточно.

В этом хозяйстве ветеринару сходу готовы платить 40 тысяч рублей в месяц, а старший специалист зарабатывает 70. Здесь и в других хозяйствах ветеринаров принимают на работу еще на старших курсах вуза.

- У нас есть даже новая, современная гостиница для специалистов, можем поселить. Рабочий день начинается в 6 утра. Добираться сложно, поэтому всю смену надо жить здесь, - рассказал генеральный директор завода "Крымский молочник" Александр Слюсаренко. - Надо понимать, что мы не выбраковываем стадо, мы лечим коров, при необходимости делаем наркоз, проводим операции. И надо быть к этому готовыми, идя к нам на работу или на практику.

В Крыму специалистов сельского хозяйства готовит Академия биоресурсов и природопользования КФУ. Но дефицит кадров все равно есть. Поэтому многие агропредприятия либо посылают своих сотрудников на учебу, либо берут на практику студентов, чтобы с самыми способными заключить контракт еще на стадии обучения.

Есть потребность в специалистах и на смежных с сельским хозяйством предприятиях. На самом крупном в Крыму джанкойском молокозаводе "Новатор" за сутки перерабатывают 450 тонн молока и только сыра выпускают 20 - 25 тонн. Здесь нужны технологи молочного производства, сыровары, сотрудники цехов. Размер зарплаты определяется в зависимости от квалификации каждого конкретного соискателя. После испытательного срока можно рассчитывать, что оплата труда будет не ниже средней в отрасли.

В 2020 году размер средней заработной платы в Крыму составил 32798 рублей. По этому показателю республика занимает 6-е место в ЮФО. Министерство экономического развития республики прогнозирует, что в нынешнем году средняя зарплата в Крыму вырастет до 36400 рублей, а в 2022-м - до 38700.