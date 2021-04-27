Сложности, с которыми из-за пандемии в прошлом году столкнулись практически все отрасли экономики, не обошли стороной и предприятия военно-промышленного комплекса. В частности, Роствертол, один из южных военно-промышленных гигантов, по итогам 2020 года снизил выручку в два раза. Определенные трудности возникли и у других представителей отрасли. Тем не менее гособоронзаказ был выполнен. В 2021 году, по мнению экспертов, перед южным ВПК открываются новые перспективы, связанные в том числе и с зарубежными заказами.

Сегодня на юге России и на Северном Кавказе 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 17 из них - стратегические. Несмотря на пандемию, производство на них в прошлом году не останавливалось, заводы и фабрики продолжали работать с ограничениями и соблюдением дополнительных профилактических мер. Так, на Роствертоле продолжилась сборка новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", многоцелевых вертолетов Ми-35М и Ми-35П "Феникс", а также новейших версий самых грузоподъемных вертолетов в мире Ми-26, которые способны перевозить до 20 тонн.

В конце прошлого года холдинг "Вертолеты России" (в который входит Роствертол) заключил контракт на ремонт боевых вертолетов AH-2 Sabre из Бразилии. Это обещает значительную экономическую выгоду как самому ростовскому заводу, на котором было произведено 12 ударно-транспортных вертолетов Ми-35М, получивших в латиноамериканской стране местное обозначение, так и производителям комплектующих и запасных частей.

Ремонтироваться машины будут на базе сервисного центра бразильской компании Industria de Aviacao e Servisos, куда поставляются российские комплектующие и ремонтно-групповые комплекты. Однако ремонт части агрегатов возможно произвести лишь в России. Наши вертолетостроители также займутся индивидуальным продлением межремонтного ресурса для Ми-35М.

- Мы придаем особое значение этому проекту и полностью готовы к его реализации. Уверен, что бразильские партнеры смогут оперативно решить ряд технических вопросов для начала работ. В частности, мы ожидаем от IAS подписания пяти дополнительных соглашений, а также направления в наш адрес согласованного с ВВС Бразилии перечня агрегатов для замены или ремонта в России. Без этих документов мы не можем приступить к производству и укомплектованию имущества и агрегатов, необходимых для капитального ремонта, - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По мнению экспертов, 2021 год с учетом постепенного восстановления мировой экономики может принести российским предприятиям вертолетостроения и другие зарубежные контракты. Сегодня машины, произведенные на Роствертоле, летают в 60 странах мира, и эксплуатанты, как военные, так и гражданские, неизбежно вернутся за фирменными комплектующими к главным производителям деталей и самих машин. Тем более что российские вертолеты давно зарекомендовали себя с лучшей стороны и продолжают получать высокие оценки, в том числе со стороны иностранных заказчиков.

В частности, командир 8-й эскадрильи (авиационной группы) Второй воздушной армии ВВС Бразилии майор авиации Ромуло Амарал в одном из интервью отметил высокую надежность российских Ми-35М и их готовность к выполнению задач даже в сложных климатических условиях.

- Адаптация российских вертолетов к условиям Амазонии проведена успешно, несмотря на климатические отличия Бразилии и страны разработки, она была минимальной. Вертолет показал себя по-настоящему надежным и заслуживающим доверия, а это важнейшие характеристики летательного аппарата, созданного для боевых действий. Амазонский регион позволяет винтокрылой машине максимально проявить свою универсальность благодаря тому, что ей не требуется подготовленной ВПП, она может садиться на любую твердую поверхность, в удаленных районах, при минимуме наземной инфраструктуры и независимо от метеоусловий, обеспечивая постоянное боевое прикрытие, - заявил Ромуло Амарал.

В отличие от вертолетостроителей Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева, где делают уникальные гидросамолеты Бе-200ЧС, остается полагаться на гособоронзаказ для ВКС России. Заключенные ранее меморандумы о намерениях с компаниями Новой Зеландии и Кипра, в которых шла речь о продвижении самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке, пока не оправдали надежд.

Зато в декабре прошлого года завод в Таганроге получил от МЧС России заказ на два транспортных самолета-амфибии Бе-200ЧС стоимостью 2,85 миллиарда рублей каждый. На предприятии также модернизируют самолеты для ВКС России, это стратегический ракетоносец Ту-95МСМ "Медведь" и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100.

После модернизации турбовинтовой Ту-95, как сообщает пресс-служба ПАО "Туполев", будет способен нести шесть дальних крылатых ракет Х-101 и вариант ракеты с ядерной боеголовкой Х-102. "Медведь" может развивать скорость до 830 километров в час, а дальность полета составляет 10500 километров. Экипаж - семь человек. Устаревшее радиооборудование и навигационные системы заменены на современные цифровые комплексы связи, элементы конструкции крыла и фюзеляжа усилены.

Также на таганрогском предприятии ведется доводка "летающего радара", самолета А-100, который создан на базе Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Оно позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, а также отслеживать одновременно до 300 различных целей.

При этом сокращение гособоронзаказа российским предприятиям не грозит. Как отметил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, государственную программу вооружения на период с 2024 по 2033 год сокращать не планируется. По его словам, на нее выделят не менее 21 - 22 триллионов рублей. Эти цифры сопоставимы с предыдущими двумя аналогичными госпрограммами.

Мнение

Игорь Киямов, управляющий директор Новосибирского авиаремонтного завода (занимается ремонтом вертолетов):

- Постоянное повышение требований эксплуатантов к срокам и качеству сервиса заставляет производителей искать новые форматы сотрудничества, сокращать временные издержки и расширять спектр оказываемых услуг. Зачастую в силу логистических сложностей и временных ограничений сервисные работы не всегда могут быть выполнены на базе специализированного ремонтного предприятия. Для эксплуатанта решением в данной ситуации является ремонт на месте базирования воздушного судна. Специально для этих целей разработан такой формат обслуживания, как мобильный сервисный центр - выездная бригада со специализированным оборудованием и инструментами. Это позволят обеспечить максимальную летную годность в любых условиях.