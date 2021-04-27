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27.04.2021 20:13
Рубрика: Общество

Таланты приняли вызов

Молодые ученые из 42 регионов собрались на саммит в "Сириусе"
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Во вторник в Научно-технологическом университете "Сириус" открылся третий ежегодный саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", в котором участвуют около тысячи студентов, аспирантов, ученых, представителей исследовательских центров, университетов и ведущих российских высокотехнологичных компаний со всей страны.
На форум "Большие вызовы" приехали 443 студента из 42 регионов страны. Фото: пресс-службы образовательного центра "Сириус" На форум "Большие вызовы" приехали 443 студента из 42 регионов страны. Фото: пресс-службы образовательного центра "Сириус"
На форум "Большие вызовы" приехали 443 студента из 42 регионов страны. Фото: пресс-службы образовательного центра "Сириус"

Мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России, задача которого привлечь талантливую молодежь в научную сферу.

Фото: Пресс-служба НТУ "Сириус"
На саммит ученых и инженеров в "Сириусе" собрались более 800 человек

- Саммит "Большие вызовы" объединяет ученых с мировым именем, новейшие научные центры, инновационные российские компании, передовые вузы и молодежь из разных регионов нашей страны, - поприветствовал в видеоформате участников министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Такая синергия открывает огромные возможности, а предложенные к обсуждению темы касаются самых актуальных вопросов, в том числе и в сфере здравоохранения

"Большие вызовы" - уникальный формат, в котором ребята обсудят задачи, напрямую относящиеся к приоритетам развития страны. "Тут самые амбициозные и умные могут реализовать свои самые смелые мечты! - говорит ректор университета "Сириус" Роман Иванов. На "Большие вызовы" приехали 443 студента из 42 регионов. Они развивают собственные проекты по трем направлениям: генетика и наука о жизни, информационные технологии и искусственный интеллект, когнитивные исследования.

- Мы с командой разрабатываем легочный фантом (имитатор участка тела человека), который будет использоваться в лучевой и протонной терапии для онкобольных, - рассказала "РГ" студентка второго курса магистратуры Московского инженерно-физического института Марина Шкурупий. - Для исследования используем ионизационные камеры и изометрические пленки. Пока невозможно точно знать, насколько облучается пораженный злокачественной опухолью орган, но наши данные помогут врачам доставить необходимую дозу лекарства, избегая соседних органов.

"Большие вызовы" - уникальный формат, в котором ребята обсудят приоритеты развития страны 

Александра Марченко - студентка первого курса магистратуры Новосибирского государственного технического университета - буквально болеет российскими электростанциями.

- В процессе эксплуатации пусковые и наладочные работы занимают много времени, - объяснила она. - Я с помощью разработки программного обеспечения пытаюсь автоматизировать этот процесс, чтобы вместо двух недель у специалистов уходил один день.

Саммит завершится 30 апреля. В этот день состоится питч-сессия студенческих работ, прошедших в финал конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы".

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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