Новости

Производство вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси 30 апреля 16:20
Гособвинение запросило от 7 до 16 лет обвиняемым по делу Голунова 16:19
Мишустин поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма 16:19
Во Франции по подозрению в терроризме задержаны семь человек 15:59
Беларусь пока не приняла решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву 15:50
Белоусов назвал правительственный прогноз по инфляции 15:43
Почта России изменила режим работы отделе­ний на майские праздн­ики 15:28
Краснов: В России и Беларуси раскрывается лишь четверть киберпреступлений 15:25
СМИ: УЕФА расширит заявку для сборных на чемпионат Европы 15:15
HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов" 15:12
Металлурги ответили на претензии ФАС по ценам на рынке 15:09
В новом учебном году стартует программа наставничества в здравоохранении 14:54
Российские индустриальные парки создали девять тысяч новых рабочих мест 14:51
ФК "Химки" ведет переговоры со "Спартаком" о выкупе прав на Мирзова 14:48
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 14:42
Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента 14:27
В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт 14:02
Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности 13:59
Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата 13:49
Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза 13:47
Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве 13:42
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году 13:31
Испанскому министру прислали окровавленный нож 13:28
Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ 13:28
Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 15:40

Инвестиции включат в тариф

Плата за вывоз мусора на Дону вырастет в зависимости от района
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
В Ростовской области в этом году повысят тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, особенно существенным этот рост будет для юридических лиц. Власти региона объясняют повышение необходимостью инвестировать в строительство новых мусоросортировочных комплексов и экологически безопасных полигонов.

Повышение тарифов ждет жителей региона с 1 июля. По информации регионального правительства, для потребителей, не относящихся к категории "население", увеличение платы за вывоз мусора составит от 32 до 56 процентов.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве начали тестировать робота-сортировщика мусора

- Рост тарифов связан с реализацией утвержденных инвестиционных программ, которые предусматривают ввод в действие новых мусоросортировочных комплексов и новых экологически безопасных полигонов уже в 2021 году, - сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Впрочем, тарифы для населения тоже поднимутся. Больше всех придется платить жителям районов, которые находятся в зоне действия Волгодонского, Неклиновского и Мясниковского межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Здесь тариф увеличится почти на 5,5 процента. Для населения в зоне обслуживания Новочеркасского МЭОКа - на 2,9 процента.

"Поскольку технология производства работ, мощность и общая стоимость объектов в МЭОКах разные, то и тарифы растут по-разному", - пояснили корреспонденту "РГ" такой разрыв в цифрах в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Пока что в регионе введен в эксплуатацию только один МЭОК, Волгодонский. В начале года завершены первые этапы строительства Мясниковского и Неклиновского. Для остальных пяти комплексов в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и оформляются земельные участки. Но тарифы там тоже изменятся, причем в некоторых районах в сторону уменьшения.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минфин предложил отложить строительство мусоросжигательных заводов

Так, в зоне ответственности Красносулинского комплекса (кстати, его создание находится на стадии получения заключения Госэкспертизы по проектной документации) тариф для жителей будет меньше на десять процентов. На 1,14 процента снизится плата за вывоз мусора для граждан, живущих в зоне обслуживания Морозовского МЭОКа, всего на 0,1 процента снизится тариф в зоне ответственности Сальского.

При этом в правительстве области уточняют, что региональное законодательство предусматривает понижающий коэффициент к единому тарифу на вывоз ТКО и субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов региональным операторам.

Как ранее сообщал Алексей Лукьянов, в общей сложности региональные операторы намерены вложить в строительство МЭОКов в Ростовской области более семи миллиардов рублей. В течение двух лет планируется завершить строительство семи МЭОКов, что позволит увеличить долю сортируемых отходов до 80 процентов, а идущих на переработку - до 37.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область "Мусорная" реформа

Главное сегодня

В ПФР разъяснили, когда пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию
Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Подмосковье приступает к программе реновации жилья
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"