В Ростовской области в этом году повысят тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, особенно существенным этот рост будет для юридических лиц. Власти региона объясняют повышение необходимостью инвестировать в строительство новых мусоросортировочных комплексов и экологически безопасных полигонов.

Повышение тарифов ждет жителей региона с 1 июля. По информации регионального правительства, для потребителей, не относящихся к категории "население", увеличение платы за вывоз мусора составит от 32 до 56 процентов.

- Рост тарифов связан с реализацией утвержденных инвестиционных программ, которые предусматривают ввод в действие новых мусоросортировочных комплексов и новых экологически безопасных полигонов уже в 2021 году, - сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Впрочем, тарифы для населения тоже поднимутся. Больше всех придется платить жителям районов, которые находятся в зоне действия Волгодонского, Неклиновского и Мясниковского межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Здесь тариф увеличится почти на 5,5 процента. Для населения в зоне обслуживания Новочеркасского МЭОКа - на 2,9 процента.

"Поскольку технология производства работ, мощность и общая стоимость объектов в МЭОКах разные, то и тарифы растут по-разному", - пояснили корреспонденту "РГ" такой разрыв в цифрах в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Пока что в регионе введен в эксплуатацию только один МЭОК, Волгодонский. В начале года завершены первые этапы строительства Мясниковского и Неклиновского. Для остальных пяти комплексов в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и оформляются земельные участки. Но тарифы там тоже изменятся, причем в некоторых районах в сторону уменьшения.

Так, в зоне ответственности Красносулинского комплекса (кстати, его создание находится на стадии получения заключения Госэкспертизы по проектной документации) тариф для жителей будет меньше на десять процентов. На 1,14 процента снизится плата за вывоз мусора для граждан, живущих в зоне обслуживания Морозовского МЭОКа, всего на 0,1 процента снизится тариф в зоне ответственности Сальского.

При этом в правительстве области уточняют, что региональное законодательство предусматривает понижающий коэффициент к единому тарифу на вывоз ТКО и субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов региональным операторам.

Как ранее сообщал Алексей Лукьянов, в общей сложности региональные операторы намерены вложить в строительство МЭОКов в Ростовской области более семи миллиардов рублей. В течение двух лет планируется завершить строительство семи МЭОКов, что позволит увеличить долю сортируемых отходов до 80 процентов, а идущих на переработку - до 37.