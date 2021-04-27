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27.04.2021 08:25

Смять пачку

Оборот нелегальных сигарет в Ростовской области за год сократился вдвое
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за перевозку по России партий табачной продукции, которая не маркирована в соответствии с законодательством РФ. Их сумма для граждан, согласно документу, может составлять до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 150 тысяч. Законопроект может быть особо актуален для Ростовской области, которая долгое время остается "чемпионом" страны по количеству нелегальной табачной продукции: еще год назад, по данным аналитиков, на нее приходилось до 50 процентов всего оборота табака.

Одна из причин такого сомнительного лидерства - особое географическое положение Ростовской области, граничащей с ДНР и ЛНР, которые играют не последнюю роль в нелегальных поставках табака в России. Правда, за последний год ситуация начала ощутимо меняться.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Сегодня мы фиксируем перелом в борьбе с нелегальным табаком: в Ростове и области его доля снизилась в два раза, сейчас это порядка 25 процентов, однако все равно вдвое выше, чем в среднем в России, - констатирует председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

На сокращение табачного контрафакта повлияло закрытие границ из-за пандемии коронавируса, помогли также общие усилия власти, бизнеса и общественности, отмечает Бураков. По его словам, в прошлом году правоохранительные органы завели более 100 уголовных дел о нелегальном обороте табака, было изъято около 17,5 миллиона штук контрафактных сигарет и другой табачной продукции.

В частности, как рассказал замначальника службы таможенного контроля Южного таможенного управления Юрий Насонов, была пресечена деятельность крупнейшей на юге России организованной преступной группы, которая занималась незаконным производством и сбытом сигарет под известными торговыми марками в Ростовской области и Краснодарском крае. Оборот составлял более 500 миллионов рублей в месяц. По словам Игоря Буракова, это сопоставимо с оборотом средней табачной фабрики. Сейчас расследование продолжается, уже заведено три уголовных дела.

Эксперты отмечают, что помогла в борьбе с незаконным оборотом табака и система цифровой маркировки товаров "Честный знак". По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на конец апреля к этой системе в регионе подключились уже почти 4,5 тысячи предпринимателей и организаций, торгующих табачной продукцией, ежемесячно к ней подключается около 100 хозяйствующих субъектов. Однако лишь половина зарегистрированных в "Честном знаке" регулярно передают сведения о розничных продажах.

Фото: EPA
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Как отметила управляющий по корпоративным вопросам южного региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Алиса Андреева, тенденция к снижению оборота нелегального табака вызывает "осторожный оптимизм".

- Тем не менее реальность такова, что почти каждая вторая пачка сигарет, которая реализуется в России, нелегальная. Существенная часть их поставляется из стран ЕАЭС, на долю которых приходится 64 процента "серого" рынка табака в России. Более половины (54 процента) такой продукции поступает из Белоруссии, - сказала Андреева.

При этом повышение ставки акциза на табачную продукцию, которая в этом году вырастет почти на 20 процентов, может усугубить ситуацию, особенно учитывая, что в странах, откуда в РФ поступает наибольшее количество контрафактных сигарет, такого резкого повышения не произошло. Дешевая по сравнению с российской табачная продукция может стать еще более привлекательной для конечного потребителя.

Прямая речь

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области:

- Темпы роста розничных цен на сигареты значительно превышают уровень инфляции, что обусловлено резким ростом ставок акцизов и, конечно, создает предпосылки для нелегального оборота табака. В текущем году ставки акциза выросли почти на 20 процентов - 3205 рублей за тысячу штук против 2671 рубля за тысячу штук в 2020 году. По сравнению с 2012-м минимальная ставка акциза на сигареты увеличилась почти в семь раз.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года установлена единая минимальная цена на табачные изделия, рассчитанная Минсельхозом РФ, - 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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