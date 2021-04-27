На Дону пограничники не пропустили на Украину два миллиона пчел

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу 45 пчелиных ульев, в которых находилось около двух миллионов насекомых.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления региона, инцидент произошел в районе хутора Новопрохоровка Родионово-Несветаевского района. Местные жители увидели в районе границы подозрительных мужчин и сообщили об этом пограничникам.

В результате сотрудниками были задержаны четверо жителей Украины, два легковых автомобиля с прицепами, на которых размещались пчелиные улья.

"В отношении двух нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях за ведение на государственной границе России хозяйственной деятельности без уведомления пограничных органов. В отношении их пособников - за нарушение пограничного режима в пограничной зоне", - уточнили ведомстве.