Количество частных инвесторов, которые обзавелись брокерскими счетами на Московской бирже, в очередной раз бьет все рекорды. В марте "частников" стало больше на 754,5 тысячи человек, а общее их количество превысило 11 миллионов. Также отмечена рекордная активность россиян на бирже: сделки совершали более 1,8 миллиона человек. Для сравнения: в прошлогоднем марте торговлю на бирже вели только 606,7 тысячи человек. При этом, как сообщает Мосбиржа, по итогам марта количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,8 миллиона. Оборот по этим счетам с начала 2021 года составил 449,7 миллиарда рублей.

Южане традиционно оказываются в числе самых активных инвесторов. В частности, в число регионов - лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов вошел Краснодарский край, здесь уже 112 тысяч ИИС. Если не считать столичные регионы, с которыми периферии трудно тягаться, Кубань оказалась в топе-3 субъектов РФ, где живет наибольшее количество владельцев инвестсчетов.

Проснувшийся и, судя по всему, пока далекий от удовлетворения аппетит россиян к инвестициям объясняется не только снижением доходности банковских депозитов, которое вынуждает вкладчиков искать более прибыльные, хотя зачастую и более рискованные альтернативы на фондовом рынке. Немалую роль сыграли и вполне ощутимые льготы, предусмотренные для инвесторов. В первую очередь, это касается именно индивидуальных инвестиционных счетов, стремительно набирающих популярность.

Так, например, ИИС первого типа (всего их два) позволяет получить налоговый вычет 13 процентов с суммы до 400 тысяч рублей, внесенной на счет в течение года. Таким образом можно вернуть до 52 тысяч рублей, уплаченных в качестве НДФЛ по месту работы. Для многих это достаточно весомо, чтобы попробовать себя на инвестиционном поприще.

ИИС второго типа ориентирован не на налоговый вычет на взносы, а на освобождение от НДФЛ со всей прибыли, полученной на индивидуальном инвестиционном счете. Правда, стратегия, предусматривающая получение вычета на доход, становится выгодной при высокой активности, больших оборотах и высокоприбыльных операциях инвестора. Чтобы воспользоваться любым из этих двух видов льгот, необходимо минимум три года не выводить деньги с ИИС. При досрочном закрытии счета придется вернуть вычет на взнос, если он уже был получен. Воспользоваться сразу двумя льготами не выйдет. Но и одной из двух пока вполне хватает для того, чтобы инвестиции стали интересными для россиян.

Как отмечают эксперты, база для непрекращающегося роста числа розничных инвесторов была заложена в 2015 году. Введенные тогда льготы и связанные с ними потенциальные выгоды привлекли внимание "частников" к фондовому рынку. На биржу начали выходить новички. Сначала осторожно, потом все активнее.

- Я тоже поначалу просто наблюдал за историей ИИС. В первое время не все было понятно и хотелось убедиться, что это не какой-нибудь завуалированный обман. Потом первые владельцы ИИС действительно получили вычеты, а некоторые из них три года спустя благополучно закрыли и открыли счета вновь. Тогда и я решил попробовать, начав с небольшой суммы. Постепенно увеличил вложения на счете и уже получаю вычеты, - рассказывает ростовский инвестор Александр.

Сейчас, по наблюдениям специалистов, каждую неделю открывается по 30 - 40 тысяч новых ИИС. Причем на фондовый рынок приходят самые разные люди, и начинающие рисковые молодые инвесторы, и вполне солидные клиенты, имеющие капитал и желающие сохранить его с помощью консервативных инвестиций. Но пока наибольшей популярностью пользуется налоговый вычет на взнос.

- Эта льгота самая массовая и "тяжеловесная". В прошлом году инвесторы получили 3,3 миллиарда рублей налогового вычета за позапрошлый год. Это огромная сумма, и она растет, потому что увеличивается количество счетов. Вычет на доход пользуется меньшим спросом. В первый год, когда инвесторы получали вычеты по этой льготе, на ее долю пришлось всего 48 миллионов рублей. Но я уверен, она будет намного больше, потому что рынок сильно вырос, - говорит директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

Впрочем, российские инвесторы могут воспользоваться еще одной льготой, на долгосрочное владение ценными бумагами. Ее можно применить на обычном брокерском счете. Она позволяет избежать налога на доход при продаже актива и в этом похожа на льготу ИИС второго типа. Правда, на индивидуальный инвестиционный счет пока можно внести не более миллиона рублей. А льготу на долгосрочное владение можно получить с трех миллионов рублей за каждый год удержания ценных бумаг. То есть за три года владения активами можно освободить от налогов прибыль уже в размере девяти миллионов рублей.

За 2018 год, когда можно было воспользоваться этой льготой после трехлетнего владения ценными бумагами, инвесторы таким образом оставили себе более полумиллиарда рублей. В дальнейшем, по мере роста рынка, как считают специалисты, эта льгота будет все более выгодной. Хотя следует разделять стратегии и денежные потоки для получения льгот на ИИС и на обычном брокерском счете.

Есть еще одна новация, которая придется по вкусу долгосрочным инвесторам. Речь идет об ИИС третьего типа, который предполагается ввести в России. Такой счет будет действовать не менее 10 лет. Все это время выводить с него деньги нельзя, но зато можно будет получить двойную выгоду: налоговый вычет будет предоставляться и на взносы, и на доход. При этом инвестированные средства в итоге можно будет израсходовать на покупку жилья, пенсионный план (то есть программу накопления на будущую пенсию) или пожизненный аннуитет (выплаты, которые производятся, как правило, компанией-страховщиком). Предполагается, что на ИИС третьего типа будет вноситься либо ежемесячно шесть процентов от зарплаты, либо ежегодно до 120 тысяч рублей из средств инвестора. Причем возможно совмещение ИИС третьего типа с ИИС первого или второго.