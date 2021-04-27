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27.04.2021 14:13

На юге Волгограда построят комплекс скорой помощи

Текст: Роман Мерзляков
В клинической больнице скорой медицинской помощи № 15 в Красноармейском районе Волгограда полностью завершено обновление четырехэтажной поликлиники. На очереди капремонт и дооснащение основного семиэтажного корпуса, строительство отдельной подстанции скорой помощи, благоустройство прилегающей территории и прокладка новой дороги. Ход работ проинспектировал глава области Андрей Бочаров.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Обновление началось в 2019 году. На техническом этаже поликлиники разместили кабинеты для персонала, архивы рентгеновских снимков и медицинской документации, комнаты приема и выдачи медицинского белья, складские помещения. На третьем и четвертом этажах обновлены отделения профилактики и медосмотров, дневного стационара, специализированной амбулаторной помощи, стоматология. Для учреждения закупили 74 единицы оборудования, новую мебель.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Мы вышли на окончательное выполнение работ, связанных с первым этапом модернизации 15-й больницы: завершили в полном объеме поликлинику. Здесь функционирует и центр амбулаторной онкологической помощи, и другие специализированные отделения. Сделали подвальные помещения, хотя изначально это не было запланировано, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы администрации региона, в приемном отделении больницы отремонтировали первый этаж, оборудовали специальный въезд в здание для автомобилей скорой медицинской помощи - теперь здесь могут одновременно разместиться две машины.

Сейчас проводится плановое сокращение инфекционного коечного фонда до 200 коек. "Нековидным" пациентам доступны 439 коек круглосуточного стационара.

- Мы создаем современный комплекс экстренной медицинской помощи, - подчеркнул Бочаров. - В этом году мы завершим создание современной реанимации, затем приступим к модернизации основного семиэтажного корпуса. Принято решение по строительству на базе 15-й больницы новой подстанции "скорой": до конца 2021 года будет готов проект.

Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15 обслуживает жителей трех южных районов Волгограда, а также шести районов области. Сюда приезжают даже из Калмыкии. В комплексное обновление лечебного заведения вложено 680 миллионов рублей. Ремонт и дооснащение учреждения планируется полностью завершить в 2023 году.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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