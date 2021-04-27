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27.04.2021 16:21

Рыбалка без правил

В Ростовской области расторгают каждый пятый договор на использование водоемов для рыбоводства
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
В донском селе разгорелся конфликт по поводу участка реки Большая Сандата, полученного местным жителем в пользование на 25 лет по результатам аукциона.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Противостояние в селе Развильном Песчанокопского района длится уже несколько месяцев. Новый "хозяин реки" не пускает желающих порыбачить, селяне с таким положением дел мириться не согласны. Они считают, что много лет назад речной участок был незаконно выведен из состава территории сельского поселения, что и дало право выставлять его на торги для пастбищной аквакультуры. В сельской администрации только руками разводят: мол, дел было давно, при другом главе, за его действия нынешняя власть не отвечает.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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При этом глава поселения Инна Мертенцева пояснила, что юридически новый владелец имеет право запретить ловить рыбу на своей территории, вот только с моральной точки зрения это неправильно. Да и для самого поселения, по ее словам, сплошная головная боль.

- Налоги от пользователей речными участками в сельский бюджет не поступают, а обещанных рабочих мест - раз-два и обчелся. Что с рыбой в реке происходит, мы тоже не можем контролировать, - признается глава села.

Решение в Развильном все-таки было найдено после неоднократного обсуждения конфликтной ситуации в администрации района. Новый глава муниципального образования ходатайствовал перед Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства (проводит торги и заключает договоры на пользование рыбоводными участками) о том, чтобы еще два водоема вблизи села, в отношении которых недавно закончился срок действия договоров, больше на торги не выставлялись.

- Большинство это устраивает, мы сможем там рыбачить, - замечает спортсмен-рыболов из Развильного, ведущий ютуб-канал о рыбалке, Сергей Юрьев. Но есть и те, кто с таким решением не согласен, и они намерены продолжать борьбу за "спорный" участок Большой Сандаты, который находится ближе всего к селу.

Впрочем, это не единственный конфликт между пользователями водоемов и жителями ближайших сел. Такой же спор недавно произошел в соседней Поливянке, недовольные селяне даже обратились в суд, но дело проиграли.

- Есть случаи, когда водоемы, которые передают в пользование для коммерческого рыбоводства, иссушаются. Происходит это не только из-за изменения климата и жары. Подчас новые хозяева не хотят тратить деньги на запуск и выращивание мальков, хотя обязаны делать это по закону, а попросту сливают воду и забирают рыбу из ямок, - считает Сергей Юрьев. - Например, таким образом "умерли" два водоема на Большой Сандате, которая поделена плотинами на отрезки, проходящие возле села Николаевка и на границе с Сальским районом.

На то, что над многими малыми реками в Ростовской области нависла сегодня угроза исчезновения, обращают внимание и ученые. Тем более что, по их словам, в регионе наступил довольно продолжительный засушливый период.

- Малые реки, важнейшая составляющая единой речной системы бассейна реки Дон, сейчас нуждаются в особо бережном отношении. В Ростовской области их 165 общей протяженностью более 9,5 тысячи километров. В нашей степной зоне они основные источники обеспечения водой населенных пунктов и промышленности. Тревогу вызывает состояние многих из них, например, Аюты, Кадамовки, Глубокой, Лихой, Грушевки, Темерника и других, - рассказала доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии института наук о Земле ЮФУ Ольга Решетняк.

Однако далеко не все пользователи рыбоводных участков бережно относятся к общему достоянию. С 2016 года в Ростовской области было заключено более 300 договоров об использовании водоемов для пастбищной аквакультуры, которая предусматривает обязательный запуск молоди различных пород рыбы, их выращивание, вылов и реализацию. Пятая часть (66 договоров на участки общей площадью более 1600 гектаров) была расторгнута. Большинство - добровольно, по соглашению сторон. Девять договоров расторгли по решению суда, причем шесть из них были заключены с предпринимателем из Зерноградского района.

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- Основание для расторжения договора - отсутствие деятельности или нарушение природоохранного законодательства. Тот, с кем заключен договор, должен предоставлять нам акты выпуска молоди рыбы с данными о ее количестве и прогнозом вылова. Причем можно изымать только ту рыбу, которую выпустил, и в заранее оговоренные сроки. Акт о выпуске молоди должен подписать представитель муниципального образования, где находится рыбоводный участок. Если в течение двух лет подряд рыбу не выращивают, договор расторгается, - уточнили в Азово-Черноморском территориальном управление Росрыболовства.

Однако управление не может расторгнуть договор в одностороннем порядке, даже если он не выполняется. Сначала с контрагентом ведется переписка, по результатам которой принимается решение о необходимости расторжения договора. Если соглашение об этом с пользователем водоема не достигнуто, следует обращение в суд.

Конечно, бывает, что по документам у пользователя рыбоводного участка все в порядке, а на деле это не так. Но доказать факт нарушения при эксплуатации водоема непросто. Так, рыбаки того же села Развильного утверждают, что на спорном участке реки Большая Сандата якобы была разрыта часть плотины и спущена вода. На место приглашали инспекторов надзорного органа. Но официально нарушение зафиксировано не было.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре, ни в прошлом году, ни в нынешнем проверки в отношении хозяйствующих субъектов в сфере аквакультуры не проводились, нарушения закона в этой сфере не выявлены.

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