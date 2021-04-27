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27.04.2021 15:32

Встали на рельсы

Камышинские заводы расширяют номенклатуру товаров для нужд Приволжской РЖД
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
Руководство Приволжской железной дороги планирует заключить дополнительные соглашения с четырьмя промышленными предприятиями Камышина. Это Камышинский крановый и Камышинский опытный (производитель оборудования для различных видов транспорта и нефтехимического комплекса) заводы, ООО "Кузница" и "Камышинский текстиль".
Текстильщики Волгоградской области ежемесячно производят для РЖД 200 тысяч изделий. Фото: Роман Мерзляков/РГ Текстильщики Волгоградской области ежемесячно производят для РЖД 200 тысяч изделий. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Текстильщики Волгоградской области ежемесячно производят для РЖД 200 тысяч изделий. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Сегодня между перевозчиком и индустриальными предприятиями в разных городах Волгоградской области подписано уже 14 соглашений. Так, партнерами РЖД стали Энергомашсервис, "ЭТМ Траст", Волгоградский керамический, Урюпинский крановый, Волжский абразивный, Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента и другие. Крупные заказы позволяют бизнесу сохранять рабочие места. А региональный бюджет исправно пополняется налогами.

Фото: Тина Шапошникова/ РИА Новости
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Примеров сотрудничества уже немало. Так, полимерные трубы компании "Полипластик Поволжья" использовали при реконструкции станции имени Максима Горького. Для работ на станции Абганерово применяли полиэтиленовый резервуар группы "Полипластик". Камышинские текстильщики шьют постельное белье и полотенца, в месяц - 200 тысяч изделий. Волгоградские канатчики поставляли крепления рельсовых и крановых тросов. На нужды московского направления РЖД пошли шесть комплектных трансформаторных подстанций Энергомашсервиса. В Подмосковье закупили комплекс модульных зданий от "ЭТМ Траста".

Однако предполагается расширение взаимодействия. Так, завод "Метеор" направил предложения по разработке автоматической системы оповещения о приближении поезда и отпугивания животных от путей. "Северстальканаты" готовы принять участие в экспериментах с контактными тросами.

- Мы уже заключили 45 соглашений во всех трех областях полигона нашей дороги. И больше всего в Волгоградской области - 23. Это вузы, научные организации и промышленные предприятия. В 2020 году закупки выросли на 20 - 30 процентов. Если бы не пандемия, было бы больше, потому что у нас сократилось количество перевозок, - отметил замначальника службы технической политики ПривЖД Руслан Султанов. - Сейчас идет восстановление, до конца года мы должны превзойти показатели 2019-го. Несколько серьезных проектов, равных которым нет в России, находятся на утверждении в Москве. И первыми со своими инновациями откликнулись предприятия и вузы Волгоградской области. Например, была сложность с перевозкой плодоовощной продукции в Волгограде и Астрахани: она портилась. Технический университет придумал автоматическую вентиляцию в контейнерах. Этот проект будет реализован.

В основном интересы железнодорожников связаны с металлургией. Камышинское предприятие уже поставляет РЖД изделия разных наименований: оборудование для локомотивов и вагонов, инструменты. Предполагается, что теперь поставки вырастут.

Фото: Александр Корольков / РГ
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- Наша продукция используется в локомотивостроении: это венцы, оси, колеса и другое. Мы в месяц изготавливаем 1300 тонн продукции. Не менее 50 процентов товара идет РЖД. Это наши основные потребители, сотрудничаем давно, - рассказал директор компании "Кузница" Владимир Архипкин.

Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента (СМИ) поставляет путейцам широкий спектр инструментов и два вида поковок для подвижного состава. За 2018 - 2020 годы отгрузили свыше 110 тысяч поковок.

- РЖД планируют расширить закупки нашего номенклатурного ключа, готовы прислать на разработку новые виды СМИ. У них своеобразная специфика изделий. Если мы сможем выполнить их заказ, то будем заключать договор, - поделился с "РГ" и. о. генерального директора завода Дмитрий Усачев. - Вообще мы уже больше двух лет с ними сотрудничаем. В основном поставляем молотки, кувалды. В среднем это более трех тысяч штук в квартал. Планируем продавать такое же количество изделий, но уже в месяц. Это стабильный доход и рабочие места.

Комментарий

Олег Николаев, заместитель губернатора Волгоградской области:

- Выстраивается работа с крупными госкорпорациями и компаниями с государственным участием: РЖД, Роснефть, "Лукойл", Газпром. В марте подписали дорожную карту применения импортозамещающей продукции, которая производится в Волгоградской области группой компаний Газпром. 14 предприятий готовы заключить соответствующие соглашения о поставке необходимых комплектующих и оборудования. С 2014 года госкорпорациям отгружено продукции на 30 миллиардов рублей. Если мы говорим об импортозамещении, то с 2015 года ассортимент товаров увеличился в три раза. Сначала 33 предприятия, а сейчас уже 70 выпускают высокопроизводительную продукцию. Мы рассматриваем взаимодействие с "Русгидро", для этого наладили кооперацию с Волжским заводом текстильных материалов. У нас реализуется проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. И для этого будет использовано геополотно, производимое в Волжском. Вообще всю номенклатуру используемых при строительстве канала материалов предоставили наши промышленные предприятия, все производили в Волгоградской области.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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