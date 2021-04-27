Прокуратура потребовала снести дома на пляже на западе Крыма

Должностным лицам Молочненского сельского поселения в Сакском районе грозит уголовное преследование за незаконное возведение деревянных строений на местном пляже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Сакский межрайонный прокурор направил соответствующие материалы проверки в следственные органы. Чиновникам инкриминируют халатность.

Сотрудники прокуратуры установили, что в апреле 2017 года администрация Молочненского сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа. Однако, пренебрегая положениями договора и правилами благоустройства, коммерсант в начале этого года установил ближе 100 метров от уреза морской воды монолитные железобетонные плиты, а затем на них возвел 14 деревянных строений.

Правоохранители выяснили, что местные чиновники достоверно знали об этом нелегальном строительстве, однако не пресекли его. Кроме того, сотрудники местной администрации не отреагировали на отсутствие на пляже системы отведения ливневых вод, ограничение доступа к морю и появление в водоохранной зоне склада отходов.

- Прокурор в адрес главы местной администрации внес представление, которое находится на рассмотрении, - отметили в пресс-службе.

Ранее жители села Витино сообщили о 27 домах, возведенных арендатором пляжа в 30-40 метрах от уреза морской воды. Глава администрации Сакского района Михаил Слободяник принял решение об остановке всех строительных работ на пляже.