Прокуратура потребовала снести дома на пляже на западе Крыма

Новости

Центр Москвы частично перекроют для подготовки к Параду Победы 11:47
МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира 11:36
Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва 11:30
Нацпроект по туризму позволит довести объем экспорта туруслуг до $22 млрд 11:28
К лету Россия выпустит в оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса 11:26
Сын актрисы Светланы Светличной подтвердил ее госпитализацию 11:25
ВНИИ авиационных материалов вошел в состав Курчатовского института 11:25
В Тюмени арестовали Mercedes должника, приехавшего за покупками 11:13
Матвиенко: Надо добиться от правительства решений по газификации регионов 11:13
В Москве из банковской ячейки украли более 50 миллионов рублей 11:13
Матвиенко перенесла визит в Казахстан из-за COVID у спикера Сената РК 11:03
Кабмин сможет ограничивать доступ к отчетам компаний под санкциями 11:03
Октоберфест могут снова отменить из-за коронавируса 11:02
Представлявшиеся полицейскими мошенники выманивали деньги у пенсионеров 10:56
Эксперты рассказали о стоимости небольшой свадьбы 10:40
Британии грозят санкции в случае нарушения соглашения по "брекзиту" 10:21
ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний 10:21
Социологи назвали самые патриотичные города России 10:13
В Якутске неизвестные погасили Вечный огонь 10:13
Экотропа со смотровыми площадками откроется в "Парке Яуза" 10:13
В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей 10:10
Видео: В Подмосковье в конце апреля выпал снег, синоптики ждут похолодания 10:09
Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года 10:01
"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире 10:00
Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

Прокуратура потребовала снести дома на пляже на западе Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Сакского района Фото: Пресс-служба администрации Сакского района
Фото: Пресс-служба администрации Сакского района

Должностным лицам Молочненского сельского поселения в Сакском районе грозит уголовное преследование за незаконное возведение деревянных строений на местном пляже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

В Крыму арестован чиновник из администрации Евпатории

Сакский межрайонный прокурор направил соответствующие материалы проверки в следственные органы. Чиновникам инкриминируют халатность.

Сотрудники прокуратуры установили, что в апреле 2017 года администрация Молочненского сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа. Однако, пренебрегая положениями договора и правилами благоустройства, коммерсант в начале этого года установил ближе 100 метров от уреза морской воды монолитные железобетонные плиты, а затем на них возвел 14 деревянных строений.

Правоохранители выяснили, что местные чиновники достоверно знали об этом нелегальном строительстве, однако не пресекли его. Кроме того, сотрудники местной администрации не отреагировали на отсутствие на пляже системы отведения ливневых вод, ограничение доступа к морю и появление в водоохранной зоне склада отходов.

- Прокурор в адрес главы местной администрации внес представление, которое находится на рассмотрении, - отметили в пресс-службе.

Ранее жители села Витино сообщили о 27 домах, возведенных арендатором пляжа в 30-40 метрах от уреза морской воды. Глава администрации Сакского района Михаил Слободяник принял решение об остановке всех строительных работ на пляже.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Снос незаконных построек в России

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура