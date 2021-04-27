Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости

В Астрахани 33-летняя жительница Кировского района города погасила свой долг по 116 штрафам за превышение скорости движения. Общая сумма задолженности составила свыше 64 тысяч рублей.

Как сообщает служба судебных приставов региона, оплатить долг молодую женщину сподвигли штрафные санкции. Сотрудники службы объединили исполнительные производства в одно сводное дело и ввели ряд ограничений.

Астраханку ограничили в выезде за границу России и в управлении транспортным средством, а также наложил арест на ее личные счета в банковских организациях.

После чего любительница быстрой езды оплатила административные штрафы в полном объеме, также женщине пришлось оплатить исполнительный сбор. Только после этого исполнительное производство было закрыто.