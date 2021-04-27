Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента

С начала 2021 года почти миллион автомобилей проехали по Крымскому мосту в обе стороны. Это на 22 процента превышает цифры первых четырех месяцев 2020 года, когда мостом воспользовались 800 тысяч машин. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

В то же время с момента открытия автомобильной части моста - 16 мая 2018 года - по нему проехали уже 14 миллионов автомашин, в том числе 1,9 миллиона грузовых и 165 тысяч автобусов.

- Согласно статистике прошлых лет, в мае трафик на мостовом переходе через Керченский пролив увеличивается - пояснили в пресс-службе ведомства. - Это обусловлено началом периода отпусков. А наиболее высокая интенсивность движения приходится на последний месяц лета.

Максимальный суточный рекорд установлен на Крымском мосту 16 августа 2020 года - 37374 автомобилей в обе стороны.