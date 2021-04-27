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27.04.2021 15:57

Драгоценные знания

Ростовчане рассказали, во сколько обходится семейное обучение
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
Депутаты Самарской губернской думы внесли законопроект о компенсации расходов, связанных с семейным обучением. По их мнению, этот формат ставит родителей в неравные условия по сравнению с теми, чьи дети получают образовательные услуги на общих основаниях (например, расходы на питание, которое ученики начальной школы сейчас получают бесплатно). В России есть всего несколько регионов, где родители "семейников" получают такую компенсацию. На юге России таких регионов нет вообще. "РГ" выяснила, во сколько же обходится самостоятельное обучение на дому.

- Мы перешли на семейное обучение, потому что у сына в первом классе диагностировали так называемый синдром дефицита внимания. Это такая особенность, когда ребенок не может сосредоточиться на одном монотонном занятии более 10 - 15 минут. В этом нет ничего страшного, по мировой статистике такое расстройство встречается у каждого 12-го ребенка, и обычно оно полностью проходит к 14 - 16 годам. Однако в нашей школе учитель не хотел подстраиваться под эту особенность, - рассказала корреспонденту "РГ" ростовчанка Юлия Гричаниченко, мама четвероклассника.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Более того, в классе Дениса было более 30 учеников, и за последние три года на семейное обучение ушли еще несколько его одноклассников, потому что в школе они не получали необходимых знаний: родителям все равно приходилось вечерами еще раз проходить вместе школьные уроки, да еще и делать домашнюю работу.

По признанию Юлии, у нее есть возможность заниматься с ребенком дома, на это уходит четыре-пять часов в день. Из-за этого ей пришлось практически отказаться от своей основной работы (она преподает английский и немецкий язык, дает уроки взрослым и детям по скайпу), так что получается около трех тысяч рублей упущенной выгоды в день.

По закону такие семьи имеют право получить учебники в школе, к которой прикреплены по месту жительства. Но в школьной библиотеке Юлии сказали, что "семейникам" учебники выдают только после "нормальных" учеников. И вообще, мол, не факт, что они им достанутся. Так что семья самостоятельно покупает учебники каждый год. Это еще несколько тысяч рублей.

Также Денис ходит на плавание, потому что для сдачи физкультуры в конце года нужно приложить справку о посещении спортивной секции. Это 7200 рублей за 12 занятий в месяц. За "художку" отдают еще 6400 рублей в месяц: готовые работы сдают в конце года как подтверждение занятий.

Еще родители купили два курса в одной из популярных онлайн-школ: программа "Культурный код" обошлась в 2990 рублей за год, программа по "Окружающему миру" за четвертый класс - еще в 3500 рублей.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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С пятого класса семья планирует нанять репетитора по математике, потому что мама гуманитарий и боится что-нибудь объяснить неправильно. Два часа в неделю: получается еще 1800 рублей, то есть 7200 в месяц.

- Итого ежемесячные расходы составят 20800 рублей на секции плюс целый ряд разовых "ежегодных" трат, это еще примерно пять-семь тысяч в пересчете на каждый месяц. Кроме того, я считаю, справедливо учитывать и 50 - 60 тысяч моих недополученных доходов каждый месяц, - говорит Юлия. - Итого получается более 80 тысяч рублей в месяц.

Как ранее сообщала "РГ" зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина, по данным 2020 года, официально образование в семье получали более 12,5 тысячи детей. При этом каждый год в России их число увеличивается примерно на две тысячи.

- Еще не создан четкий механизм регулирования семейного образования. Поэтому очень важна поддержка родителей: финансовая, методическая. Необходимо также уточнить, кто обеспечивает родителей учебниками, как правильно организовать проведение промежуточных аттестаций, дать доступ к качественным и бесплатным онлайн-ресурсам, - отмечала депутат.

В правительстве Ростовской области корреспонденту "РГ" сообщили, что сегодня доля "семейников" в общем числе школьников региона не превышает одного процента. Подавляющее большинство из них живет в Ростове-на-Дону.

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