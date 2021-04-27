В Калмыкии задержали подозреваемых в захвате предприятий нефтедобычи

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которых подозревают в попытке рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий в Черноземельском районе Калмыкии.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по версии следствия, жители соседних регионов изготовили подложные документы. Находясь на территории Дагестана, они провели нотариальную сделку купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале предприятий. Для этого использовалась подставная коммерческая организация.

По версии следствия, злоумышленники предоставили для регистрации подложные документы в налоговую службу. А затем силовым путем при поддержке одного из охранных предприятий незаконно проникли на территорию производственной базы, повредив средства связи и отключив видеонаблюдение. Подозреваемые против воли удерживали работников предприятия до тех пор, пока не установили контроль за производственной деятельностью. Отмечается, что был причинен значительный имущественный ущерб собственнику.

"По подозрению в совершении указанных преступлений задержано шесть лиц, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного судом решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.