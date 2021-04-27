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27.04.2021 15:20

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Фонд капремонта многоквартирных домов планирует взыскать с крымчан 700 миллионов рублей взносов и пени
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 90(8441)
Собственники недвижимости в многоквартирных домах Крыма задолжали Региональному фонду капитального ремонта 1,7 миллиарда рублей. Недополученная сумма подрывает финансовую устойчивость организации. Шесть с половиной лет фонд почему-то не вел претензионную работу в судах, пустив ситуацию с неплатежами на самотек, но теперь решил за год взыскать не менее 40 процентов просроченных взносов и пени.

На 2021 год у фонда капремонта многоквартирных домов Крыма обширные планы. Организация намерена выполнить ремонтные работы на рекордные 4,405 миллиарда рублей. Это почти в четыре раза больше, чем за два предыдущих года. Правда, за первые три месяца 2021-го в фонд от крымчан поступило лишь 50 миллионов рублей, а на первое января остаток на счетах составлял всего 757 миллионов рублей. По карману организации больно ударило банкротство Единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ), структуры, занимавшейся рассылкой платежек и сбором денег для фонда. Три месяца средства текли тонким ручейком из карманов наиболее сознательных граждан, которые не пользовались платежками, а исправно вносили через интернет-банк фиксированную сумму. Но и этот ручеек пересох, когда платежи через ЕИРЦ стали невозможны. Рассылка платежек возобновилась только в апреле.

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При этом буквально всех по-прежнему удручает качество работ за счет средств фонда на объектах капитального ремонта. Часть невыполненных обязательств осталась еще с 2017 года, создавая дополнительное обременение. Многие подрядчики, нахалтурившие в Крыму, объявили себя банкротами, создали новые юридические лица и таким образом ушли от финансовой ответственности. В?дирекции фонда учли этот печальный опыт и сделали выводы.

- Аванса подрядчикам мы больше не даем, это прописано в контрактах, - рассказала врио генерального директора Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Светлана Баранова. - Наоборот, подрядчики вносят на счет фонда один процент стоимости контракта в качестве страхового взноса.

Если недобросовестная строительная компания, проводившая капремонт дома, исчезнет, а после выполнения работ всплывут недоделки, устранять их будет уже сам фонд за счет страхового взноса. В прошлые годы также возникали проблемы, связанные с ущербом имуществу жильцов дома. Например, старую кровлю разобрали, а тут пошли дожди и затопили квартиры на верхних этажах. В такой ситуации подрядчик обязан безоговорочно возместить ущерб, не доводя дело до суда. Если же по-хорошему договориться не получилось, подрядчик не только возместит вред собственнику жилья, но и заплатит штраф 50 тысяч рублей. Сумма штрафа поступает в распоряжение фонда и идет на устранение различных недоделок.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Серьезной проблемой, на решение которой уходит львиная доля средств фонда, стали попавшие в его юрисдикцию многоквартирные дома со статусом объектов культурного наследия. Только проектная документация на такие объекты обходится в 2,5 миллиона рублей. А уж сам ремонт, который должны выполнять организации с особым допуском, не покрывают никакие взносы жильцов.

- Капитальный ремонт таких домов надо делать за счет бюджета, - говорит Светлана Баранова. - Другого выхода мы не видим.

Чтобы как-то поправить свое шаткое финансовое положение, фонд намерен в этом году начать претензионную работу в суде и взыскать с должников сразу 700 миллионов рублей. Правда, некоторые эксперты считают этот план утопией. К слову, весь прошлый год организация призывала крымчан погасить долги, обещая взамен не взыскивать пеню. Не начисляли пеню и первые три месяца нынешнего года ввиду форс-мажорных обстоятельств с ЕИРЦ.

И все же, несмотря на все трудности, фонд запланировал отремонтировать в этом году 126 кровель, 175 фасадов, 246 подвалов, 272 фундамента. Как всегда, на помощь придет федеральный бюджет, добавив Крыму миллиард рублей на ремонт кровель. Остальные средства придется изыскивать самостоятельно. Поэтому в фонде уже предполагают потуже затянуть пояс, перенести часть запланированных работ на будущий год и таким образом сократить расходы нынешнего года почти наполовину.

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