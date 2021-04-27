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27.04.2021 10:52
Рубрика: Общество

В России создали новый мясной деликатес для похудения

Текст: Николай Грищенко, Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгоградском государственном техническом университете разработали рецептуру полезного деликатеса. Новый продукт - мясной хлеб "Шахматный" на 36 процентов менее калориен, чем, например, классическая чайная колбаса.

Фото: iStock
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Автором диетического продукта "для похудения" является магистрант Екатерина Храпова, которая начала экспериментировать с рецептурой еще в 2018 году. За это время удалось получить два патента на рецептуру и форму изготовления изобретения.

Мясной хлеб имеет форму буханки. Если его разрезать, то будет очень похоже на шахматный торт. Для его изготовления используется не фарш из свинины и говядины, а топинамбур. Часто потребители отрицательно относятся к замене животного сырья на растительное: пальмовое масло вместо сливочного, соя вместо мяса. Но в данном случае цель не столько в снижении себестоимости, сколько в улучшении пищевых свойств.

- Топинамбур стимулирует деятельность пребиотиков в толстом отделе кишечника. Сегодня все хотят быть стройными и здоровыми, но колбаски хочется. Мы много работали над снижением калорийности. Натуральные добавки содержатся в темных клетках "шахматного поля", - сообщила "РГ" декан факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ Валентина Храмова.

Другим отличием нового деликатеса стал отказ от химического стабилизатора нитрида натрия в пользу натуральных ингредиентов.

Итоговое сравнение физико-химических показателей контрольных образцов показало, что массовая доля жиров в колбасе с топинамбуром стала меньше в два раза, а белков и углеводов стало больше на треть. Энергетическая ценность снизилась на 36 процентов, но при этом оба образца мясной продукции имели вкус и запах, свойственные классической колбасе.

Кстати

В лаборатории ВолгГТУ ученые также работают над улучшением вкусовых качеств ветчины с добавлением тимьяна и розмарина. Эксперимент показал, что через четыре недели хранения остаточное содержание нитритов благодаря травяным добавкам снизилось по сравнению с контрольным образцом. Дегустацию проводили десять студентов. Один ломтик толщиной полсантиметра и диаметром пять сантиметров разрезали на шесть клиновидных кусков. Участники выбирали из них три наиболее характерных кусочка и анализировали цвет, запах, вкус, консистенцию и сочность. По вкусу ветчина с травами соответствовала классической.

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