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27.04.2021 16:55

Ультрафиолет против патогенов

В Таганроге придумали новый способ пастеризации молока
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 90(8441)
Пастеризация молока с помощью микроволновой печи позволит сохранить полезные свойства продукта и транспортировать его на любое расстояние, хоть в Арктику.

Ученые из Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета (Таганрог) разработали инновационную установку для пастеризации. Принцип ее работы - уничтожение патогенов с помощью ультрафиолетовых или СВЧ-волн.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Инновация заключается в использовании нового программного режима пастеризации, который позволяет добиться оптимальной температуры. При обычном методе пастеризации происходит длительное нагревание или кипячение молока. Но чем сильнее нагрев и чем дольше выдержка, тем выше вероятность разрушения белков. Это влияет на органолептические свойства продукта, его вкус, запах и цвет, а главное, разрушаются важные ингредиенты - лактоза, ферменты, минеральные вещества и витамины, содержащиеся в молоке.

К слову, при ультрапастеризации, когда происходит нагрев до 130 градусов по Цельсию, разрушается большая часть белков и продукт практически теряет свою ценность.

Разработчики вывели оптимальную формулу процесса: стерилизация молока происходит при 65 градусах c выдержкой до 30 минут или при 90 градусах с выдержкой от 7 до 40 секунд. Молоко нагревается до 65 градусов, потом следует мгновенный, всего на 0,15 секунды, скачок температуры до 75 градусов, а затем продукт резко охлаждается. Патогенные микроорганизмы уничтожаются, при этом вкус и полезные свойства молока сохраняются.

- Именно подбор специального режима управления длительностью и мощностью нагрева обеспечивает нужный температурный профиль пастеризации молока, - отметил руководитель Инжинирингового центра Южного федерального университета Андрей Ковалев.

Сейчас ученые готовят конструкторскую документацию и начинают изготовление макета установки. Первый опытный образец планируется выпустить к концу этого года.

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