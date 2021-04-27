В Волгограде молодые машиностроители сконструировали модель гелиокатамарана, предназначенного для автоматизации рыбоводных прудовых хозяйств.

Устройство достаточно компактное: в длину (самая большая часть, поплавки) - один метр, в высоту - полметра. Легко разбирается и транспортируется. Катамаран снабжен солнечной панелью с двумя аккумуляторами. Он может двигаться не только в ясную погоду, но и в пасмурные дни за счет накопленного электричества.

Специальное приспособление позволяет разбрасывать по акватории рыбий корм, удобрения для водорослей или медикаменты. GPS-модуль удерживает плавсредство на заданной траектории. Если волны и ветер отнесут катамаран в сторону, он сам вернется на нужный маршрут. Впрочем, можно и вручную подкорректировать направление с берега - судно слушается джойстика.

- Мы проводили испытание на озере Круглом, хотели убедиться, что катамаран не утонет. Все прошло успешно, - говорит аспирант технического университета Степан Ефремкин. - Нужно еще дописать программу управления и довести до ума датчики. Дело в том, что катамаран может замерять температуру воды и воздуха, а также определять содержание кислорода в воде. Эти данные передаются для анализа.

Ориентировочной цены у изделия пока нет. Но его вполне можно собирать в Волгограде: прототип вообще сделали с помощью 3D-принтера. К солнечному катамарану уже проявило интерес рыбоводческое хозяйство из Быковского района Волгоградской области.