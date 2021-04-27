Власти Симферополя к сентябрю ликвидируют очередь в детсады

В сентябре 2021 года очередь в детские дошкольные учреждения Симферополя останется в прошлом. Об этом на открытии двух новых детсадов в крымской столице заявила вице-мэр, начальник управления образования города Татьяна Сухина.

- Конечно, очередь у нас в городе есть. Но существует электронная база и актуальная, - пояснила Сухина. - В электронной базе сегодня зарегистрировано более 11 000 детей - это с учетом новорожденных, что поставлены на очередь при получении свидетельства о рождении. А актуальная база, то есть обычная, текущая очередь на сентябрь 2021 года - это 3 500 детей. В ближайшее время мы создадим еще порядка 1 000 дошкольных мест, и к ним также добавятся еще 4 000 мест за счет выпустившихся дошкольников в текущем году.

Таким образом, в сумме к 1 сентября будут доступны новоиспеченным дошколятам 5 000 мест в детских садах.

- Мы видим, что строительство и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений идут полным ходом. Таким образом, ликвидируется проблемный вопрос очередности, - заверила Татьяна Сухина.

Сегодня в Симферополе открыты два новых детссада - "Белочка" и "Семицветик" в микрорайоне Белое-2 и на улице Лексина соответственно. Первый из них на 260 мест построен в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, а второй оборудован на первом этаже многоквартирного дома и готов принять до 80 воспитанников. Эти детские сады укомплектованы всем необходимым оборудованием и обеспечат рабочими местами 98 человек.

В мае откроются еще два детских сада на 260 мест каждый - в микрорайоне Хошкельды и на улице Орта. Также выйдут из капитального ремонта детские сады № 62 "Малинка" и № 65 "Космонавт".

Всего с 2014 года в Республике Крым построено 29 новых капитальных детских садов и 68 модульных. Для дошколят создали 30 тысяч новых мест. Благодаря этому уже удалось полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения в 12 муниципалитетах республики. В Госсовете РК считают, что окончательно закрыть этот вопрос можно будет в конце 2024 года.