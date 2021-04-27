Как оградить питомцев зоопарка от безответственных посетителей

В память о белом медведе Умке - любимце Екатеринбургского зоопарка, который умер, проглотив брошенный ему мячик, установят памятный стенд. На стенде разместят не только рассказ о жизни медведя, но и размышления о безответственном поведении людей, ради забавы убивающих заповедных животных.

Внезапная гибель 25-летнего гиганта вызвала бурю эмоций у горожан. При вскрытии в его желудке обнаружили разорванный резиновый мяч - очевидную причину смерти. В соцсетях пользователи требовали вычислить через видеокамеры и наказать тех, кто бросил в клетку злосчастный мячик.

- Мы, конечно, просматриваем все видеозаписи у клетки Умки, чтобы восстановить хронику событий. Но, даже если найдем этот момент, наказать никого не сможем. Нет законов, где были бы прописаны санкции для посетителей, нарушающих правила поведения в зоопарке. Самое большее - их может вывести охранник. И то гости вправе опротестовать его действия, - призналась "РГ" представитель зоопарка Екатерина Уварова.

А между тем брошенные конфетка, игрушка или агрессивное поведение людей - наиболее частые причины смерти животных, особенно экзотических. По данным ученых, как минимум треть печальных фактов в зверинцах спровоцировали посетители. Недавно от сильного стресса в Калининградском зоопарке умерла рифовая акула. Животное, страдающее миокардозом (поражением сердечной мышцы), не вынесло атаки гомо сапиенс. Пытаясь привлечь внимание акулы, зрители постоянно стучали по стеклу, чем ее очень нервировали. В Екатеринбурге в свое время слониха погибла, ранив ногу об острый предмет, брошенный в клетку. Она слегла и больше не смогла встать на ноги. Сейчас зоозащитники активно продвигают идею замены хвостатых и пернатых в цирках и зоопарках их 3D-проекциями. Но биологи уверены: виртуальные изображения не в состоянии заменить зверинцы, главная миссия которых - научное изучение и спасение животных.

Тот же Умка попал в зоопарк по воле случая. После рождения малыш остался без матери и вряд ли долго бы прожил среди снегов Чукотки. Медвежонка в 1998 году подобрали жители поселка Биллингс, отбив от стаи собак. От этого столкновения у Умки на всю жизнь остался шрам на лбу. Четыре месяца он жил в сарае, питаясь рыбой и копульхеном (очень жирным мясом моржей и тюленей). Взрослеющий хищник стал опасен для окружающих. Однако выпускать на волю его было нельзя: ни охотиться, ни спасаться от врагов и болезней искусственно выкормленный зверь не умел. Единственное спасение -найти постоянное место жительства в зоопарке. Так Умка поселился в Екатеринбурге.

Мохнатого настолько полюбили, что он стал неформальным символом среднеуральской столицы. Недавно горожане отметили его 25-летний юбилей: торжественно, с тортом из рыбы и фруктов во льду. Медведь был в полном расцвете сил. Руководство зоопарка представило депутатам гордумы проект нового зверинца с более просторными площадками, чтобы животные не теснились и вольеры были защищены от "шалостей" посетителей: ограждения - не решетки, а прозрачное стекло. Но проект признали слишком дорогим для бюджета.

Сейчас в зоопарке удвоили внимание к белой медведице Айне, которая грустит в соседней с опустевшим вольером клетке. С Умкой у медведицы были теплые отношения, но до детишек-медвежат дело не дошло. Помимо установки стенда, сотрудники зоопарка намерены провести в соцсетях акцию памяти Умки. Надеемся, печальное событие станет для всех уроком более гуманного отношения к братьям нашим меньшим.

Между тем

На трассе Армизон-Бердюжье в Тюменской области у водоема недалеко от деревни Снегирева обнаружили двух мертвых лебедей. Не абы каких, а краснокнижных шипунов. По одной из версий, птиц могли подстрелить браконьеры - ее, кстати, придерживается известный в регионе орнитолог Мария Иванова. Другая версия очень трогательная: гибель белых красавцев - пример той самой лебединой верности, воспетой в песнях и романах. Главный госинспектор в области охраны окружающей среды регионального госохотдепартамента Александр Редикульцев считает, что самка лебедя скорее всего ударилась о высоковольтный провод и мгновенно погибла, а ее партнер поднялся в воздух, поджал крылья и разбился об асфальт. Остается дождаться результатов вскрытия.