Как вернуть работы уральских мультипликаторов зрителям

Стена из кирпича, нарочито небрежно выкрашенная в белый цвет. Проектор. Портьера, не пускающая в зал солнечные лучи. Вот, собственно, и все, что надо для волшебства. Раз - и на стене сугробы, суета новогодней ночи, маленькая смешная трагедия одинокой старушки. Два - автобусная остановка посреди поля, дождь и пронизывающий ветер, случайные попутчики, может быть, на всю жизнь. Три - болото посреди леса, живущие в нем странные существа, то ли счастье несущие путнику, то ли погибель. Шорохи, плеск, смех, плач. Надежда, отчаяние, жизнь, смерть. На все - от минуты до трех, а больше и не надо. Это волшебство - мультипликация, самая главная детская радость, отчего-то покидающая нас, когда мы становимся взрослыми.

Чудо на белой стене

Вечер уральской анимации в Центре современного искусства, посвященный фильмам выпускников Уральского архитектурно-художественного университета, которые они создали за последние 10 лет, поневоле натолкнул на некоторые размышления. Прежде всего о том, что уральская анимация - явление прекрасное и удивительное своими масштабами. Впервые о свердловских мультипликаторах заговорили в середине восьмидесятых, когда на нашу киностудию пришли молодые и талантливые выпускники отделения анимационного кино высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве, ученики Эдуарда Назарова, Юрия Норштейна, Федора Хитрука, представители одного поколения: Александр Петров, Владимир Петкевич, Алексей Караев, Алексей Харитиди, Сергей Айнутдинов, Оксана Черкасова. Их работы собрали призы всех значимых российских и международных кинофестивалей, включая американского "Оскара", став классикой мировой мультипликации.

В девяностые - вторая волна: Валентин Ольшванг, Андрей Золотухин, Дмитрий Геллер, и снова - всемирный охват. В новом веке - Зоя Киреева, Наталья Чернышева, Анна Буданова. Но это уже неудивительно, потому что лауреаты Государственных премий профессора Оксана Черкасова и Алексей Караев почти 17 лет готовят художников-мультипликаторов на кафедре графики и анимации. На прошлогоднем фестивале-практикуме киношкол "Кинопроба", где были представлены многие страны, лучшей признали программу Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Увидеть суслика

А теперь внимание: есть талантливые дети, отличные педагоги, мультфильмы - прекрасные, умные, добрые - тоже есть. Так почему их никто не видит, за исключением членов жюри в разных странах? Почему знаменитая уральская анимация, при всей ее масштабности, похожа на суслика из киномема, которого никто не видит, но в его существовании нет оснований сомневаться.

Уральская анимация - явление прекрасное и удивительное своими масштабами

- Вроде бы все условия сегодня есть, - задумывается над вопросом Алексей Караев. - Талантливого абитуриента мы не пропустим, вытащим на творческом конкурсе, мы в нем очень заинтересованы. И бюджетные места у нас на кафедре есть, их стало даже больше по сравнению с прошлыми годами. Наши выпускники знают все программы, умеют все. У них огромные возможности: грантовая поддержка, питчинги, конкурсы по всему миру. И большинство хочет делать именно авторское кино. Их работы побеждают на фестивалях. А вот куда потом эти фильмы деваются - это вопрос к прокату…

Прокат, это чудовище, выдающее на-гора блокбастеры и десятилетиями игнорирующее неигровое и анимационное кино, традиционно безмолвствует, ибо законы рынка для него первичны. Но значит ли, что на авторское анимационное кино нет спроса у зрителей? В марте этого года в 26-й раз прошел главный анимационный фестиваль страны "Суздальфест" (кстати, в нем приняло участие двадцать мультипликаторов из Екатеринбурга). В рамках акции "Открытая премьера" конкурсные фильмы показывали на 800 площадках в 43 регионах страны (39 площадок в городах Свердловской области), а также в Белоруссии и Литве, и зрителей было 194 тысячи. Но ведь надо знать, что, когда и где искать, да еще вряд ли найдешь, как того суслика.

- Мы живем на Урале, где снимают фильмы мирового уровня, но многие зрители даже понятия не имеют об их существовании, - говорит организатор Вечера уральской анимации, режиссер и художник анимационных фильмов, выпускница УрГАХУ Анастасия Соколова. - Прошедшее мероприятие - первый шаг в этом направлении, количество зрителей превзошло все ожидания. Это говорит о том, что интерес есть. И уже в этом году мы вместе с Алексеем Бочаровым, куратором кинопрограмм в сети кинотеатров "Премьер-зал", собираемся организовать прокат авторской уральской анимации. Кроме того, есть идея организовать Уральский фестиваль анимационного кино, сейчас мы ищем возможности для осуществления этого проекта.

Продолжение истории

Еще одно открытие того вечера - программа екатеринбургской студии анимации "Светлые истории". Ее создали семь лет назад выпускники и преподаватели УрГАХУ, а продюсером стал единственный "нехудожник", инженер по диплому, Иван Вторых. Студия должна была решить очень важную задачу выживания начинающих мультипликаторов в условиях рыночной экономики. Ведь если раньше, когда у авторов была зарплата согласно штатному расписанию, они могли по полгода готовиться к следующему фильму, не думая о хлебе насущном, сейчас приходится жить от проекта до проекта, а в паузах искать любой заработок. Так называемая "прикладная анимация", которой занимаются в "Светлых историях", - это анимационные заставки и рекламные ролики. В студии студенты проходят оплачиваемую практику, начинают работать, чтобы в свободное время искать гранты и пытаться делать авторское кино.

- И я не считаю, что это не искусство, - заранее настроил зрителей Иван Вторых, представляя программу "Светлых историй".

Искусство - охотно согласились зрители. Тем более что среди заказчиков - литературные премии, фестивали, музей "Эрмитаж-Урал" и даже… сам Союзмультфильм.

- Вот тут много жизни! Вот тут по-настоящему цепляло! Ибо все сделано с юмором, остро, не от ума, а от опыта и чувств. Но по заказу. Казалось бы, парадокс, но объясняется он просто. Вы можете дать художнику свободу, но, если у него нет мыслей, он так ничего и не скажет. А если ему есть что сказать, он проговорит свои смыслы, невзирая ни на какие рамки, - так оценил программу "прикладной анимации" Андрей Коряковцев, один из зрителей.

Интересно, что Иван Вторых теперь тоже задумывается о какой-то форме объединения уральских мультипликаторов для производства и продвижения их фильмов. Будет это фестиваль или что-то другое, пока не решено. Но ждать милостей от проката, похоже, кинематографисты больше не намерены. А уж за зрителями дело не станет.