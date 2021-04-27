Ликвидировать тюменские пожары помогут спасатели из Югры

Правительство Тюменской области обратилось к югорским коллегам помочь в ликвидации ландшафтных и лесных пожаров в Абатском и Сладковском районах. На помощь призвали полсотни специалистов лесопожарных формирований Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов, которые в прошлом году помогали Якутии. Своими силами юг Западной Сибири не справляется - очагов очень много, площади, объятые огнем, большие, запах гари ощущают даже северные округа.

С 19 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, а в некоторых муниципалитетах действует режим повышенной готовности. То есть жителям запрещено не только выходить в лес и разжигать костры, но даже разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках вплоть до 10 мая.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности отчитывается, что в эти дни ежедневно фиксируется от 40 до 70 возгораний почти по всему субъекту. Ситуация, по словам руководителя ведомства Андрея Михновича, крайне напряженная, и виноваты в этом сами жители, которые палят сухую траву. Стихии в этом сезоне "помогает" и то, что снег растаял довольно быстро, а дождей не было вовсе.

Серьезный пожар в минувшее воскресенье случился прямо на подступах к Тюмени: горели поля между Велижанским и Тобольским трактами. Задымление было настолько сильным, что сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу на Нижнюю Тавду. Трасса сначала была полностью парализована, затем, по мере ликвидации огня, машины начали постепенно пропускать. К счастью, пожарным удалось отвести беду от построек на окраине города и дачных обществ.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора в эти дни также работают в усиленном режиме, проводя мониторинг состояния воздуха. Уже исследовано 156 проб в населенных пунктах, где участились возгорания. Превышения вредных веществ пока не выявлено.