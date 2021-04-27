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27.04.2021 14:54
Рубрика: Культура

Давид освоил "цифру"

Мэр Флоренции поблагодарил челябинцев за внимание к итальянской культуре
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 92(8443)
Мэр Флоренции Дарио Нарделла записал видеообращение к жителям Челябинска и передал, как выразился сам, виртуальные объятия за внимание к символу его города Давиду - скульптуре Микеланджело, который стал частью повседневной жизни южноуральцев.
Художники органично вписали в образ Давида наушники и планшет. Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" Художники органично вписали в образ Давида наушники и планшет. Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
Художники органично вписали в образ Давида наушники и планшет. Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

- Флоренция великолепна, потому что современна, - заявил мэр. - И ваш город тоже открыт для культурных новшеств. Именно отсюда нам стоит начать - с культуры…

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Это послание стало ответом на другое письмо, ранее направленное уральским провайдером цифровых услуг в муниципалитет Флоренции. В нем компания из Челябинска сообщила: на здании ее офиса появилось изображение Давида, оригинал которого находится во флорентийской Академии изящных искусств. На фото герой Микеланджело предстал цифровым - с наушниками и планшетом.

Такая трактовка образа родилась не сразу, поясняет представитель компании Оксана Кувакина. В августе 2020-го в Челябинске прошел фестиваль уличного искусства "Культурный код". Его результатом стало появление на стенах многоэтажек 11 масштабных уличных полотен. Офис провайдера не попал в зону граффити, но ее сотрудники решили исправить оплошность - создали свой мурал. Перебрали с десяток идей, пока вместе с художниками не остановились на одном из главных символов эпохи Ренессанса, который, по их словам, позволил "объединить классическую мощь и картину современного цифрового развития мира".

- Отрасль связи пережила несколько технологических революций, - говорит директор Челябинского филиала "Ростелекома" Михаил Сергеев. - Появление Интернета помогло совершить рывок, по масштабам сопоставимый с эпохой Возрождения. Думаю, идея, объединяющая, а не противопоставляющая прошлое и настоящее, будет близка и молодежи, ведь ей продвигать технологии и… искусство.

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Того же мнения, как оказалось, придерживаются и итальянцы. Во Флоренции, родине не только Микеланджело, но и Леонардо да Винчи, Донателло, Данте, глубокие классические корни. Тем не менее, сообщил ее мэр, значительные средства вкладывают в стрит-арт, чтобы приобщить молодежь к культуре.

Когда сотрудники компании-провайдера отправляли итальянскому адресату свое послание, они не знали, как отреагируют на проявление народной дипломатии во Флоренции, поэтому с предложениями о сотрудничестве и конкретных проектах торопиться не стали. Но теперь, возможно, Давид поможет найти и другие точки соприкосновения.

- В ближайшее время мы сможем сотрудничать в сферах культуры и инноваций, - выразил надежду Дарио Нарделла.

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