На Урале суд признал право на маткапитал за умершего ребенка

Миасский городской суд в Челябинской области рассмотрел гражданский иск местной жительницы к пенсионному фонду о признании права на получение материнского капитала. Ее первенец умер в Казахстане, а когда женщина родила второго ребенка в России, в выдаче государственного сертификата ей было отказано, сообщили в судебной инстанции.

- Судом установил, что в феврале 2016 года у заявительницы в республике Казахстан родился и в тот же день умер ребенок, - рассказала "РГ" консультант Миасского городского суда Нина Кислинская. - В отличии от России, национальное законодательство Казахстана не предусматривает выдачу свидетельства о рождении ребенка в случае его смерти в роддоме в день появления на свет. Таким образом, после появления на свет второго ребенка женщина не смогла представить весь пакет документов, необходимый для получения государственного сертификата на материнский капитал.

Как выяснилось, второй малыш у женщины появился в 2018 году, когда она с супругом переехала в Россию. В 2020 году супруги получили гражданство РФ и соответственно - право на материнский капитал. Однако в пенсионном фонде в выдаче сертификата отказали из-за отсутствия свидетельства на первого ребенка, предложив обратиться в суд для восстановления этого документа.

В суде сочли, что право на дополнительные меры государственной поддержки законодательство связывает с фактом рождения живого ребенка. А мальчик в Казахстане родился живым, это обстоятельство в ответ на запрос суда было подтверждено соответствующей записью акта о рождении.

В итоге исковые требования матери удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.