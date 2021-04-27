Две недели назад более 675 тысяч человек по всему миру написали "Тотальный диктант", причем около полумиллиона участников ежегодный тест на грамотность и понимание авторского текста прошли дома. До пандемии к акции стабильно подключалось до полутора тысяч тюменцев. Этой весной желающих оказалось всего 170. Организаторы говорят: из-за онлайн-формата. Итог столицы Западной Сибири - одна пятерка. О том, почему так вышло, зачем нам грамотность и отчего школьники не любят русский язык, говорим с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка и общего языкознания института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, членом филологического совета "Тотального диктанта" Натальей Кузнецовой.

Наталья, почему некоторые возмущались по поводу выбора текста Дмитрия Глуховского?

Наталья Кузнецова: Это обычная история: то автор не нравится, то его работа. Но организаторам по большому счету все равно: мы знакомим людей с хорошей литературой и проверяем грамотность. Только и всего! Как бы к Глуховскому ни относились, он отличный писатель. Мы ожидали, что для диктанта он напишет текст в духе постапокалипсиса или экшена, но Дмитрий так трогательно рассказал про женщину… У нас раньше не было подобного произведения - эмоционального, цепляющего, кинематографичного. Чувствуется: человек всю душу вложил. Эта работа - на понимание смысла, на начитанность. Наша часть под названием "Фата" оказалась самой трудной.

И принесла Тюмени единственную пятерку.

Наталья Кузнецова: Да. Во всех городах, которым достался этот отрывок, только один процент отличников. Конечно, мало, но делать вывод, что все безграмотные, не нужно. Была, допустим, несобственно-прямая речь - это всегда опасный момент. Было выражение "промокнуть салфеткой слезу". Давайте вспомним правило: макать - погружать в жидкость, промокнуть - осушить. Поэтому в данном случае корень "мок". Уже после мне присылали ссылки на словарь Ушакова. Ну, знаете ли, он вышел 80 лет назад, а нормы имеют свойство меняться. В то время в слове "галерея", например, писали двойную "л" - сейчас мы так не делаем, Розенталь не позволяет! Вы поймите, мы никого не стыдим за ошибки. Мы хотим, чтобы люди пришли к открытию сейчас, если этого не произошло в школе, колледже или вузе.

А кто чаще участвует в акции?

Наталья Кузнецова: Женщины - от школьниц до бабушек. Не обязательно филологи. Есть экономисты, инженеры, нефтяники, айтишники, маркетологи, даже фитнес-тренеры. Когда диктант проходил очно, участниц часто сопровождали папы, мужья, друзья. Бывало, они и сами садились писать, но работы в итоге не сдавали… Результат диктанта - личный, человек должен сравнить себя с собой прежним, не более того. Успех акции не в количестве пятерок и четверок, а в интересе человека к собственному развитию.

Заметила такую вещь: наши школьники не просто не любят русский язык как предмет, как урок, а до ужаса боятся его.

Наталья Кузнецова: Проблема, скорее, не в русском языке, а в школе, обстановке, специалисте. Надо что-то делать с методикой преподавания. Мы не можем повлиять на учебный процесс, но в наших силах воспитать учителей-словесников, которые бы деликатно подводили детей к науке. Знаете, что удручает? Когда в других городах работы по "Тотальному диктанту" проверяют школьные педагоги, они постоянно недовольны: "Так много вариантов написания, и все верные, а как же нам учить детей?!". Понимаете, в чем дело?!

Важно ли зубрить правила русского языка?

Наталья Кузнецова: Зубрить, учить, пересказывать ни в коем случае не нужно, тем более в раннем возрасте. Как ни странно, человек начинает что-то понимать только после выпуска из школы или даже в сильно сознательном возрасте. Кого-то спасает зрительная память, а кто-то читает сотни книг, а нюансы не замечает. Это уже про склад ума и психику... В наш век переизбытка информации главное - не заучить какие-то формулы и ходить с ними в голове, а знать, где и что можно найти и как этим пользоваться.

Чем чревата безграмотность для взрослого? Двойку никто не поставит: мы в школу не ходим, а если нужно, у любой поисковой системы поинтересуемся.

Наталья Кузнецова: Это уже про умение посмотреть, найти. Значит, человеку не все равно, как он пишет, это и многолетние наблюдения подтверждают. В прошлом году моя студентка защитила диплом по метаязыковым комментариям в Интернете. Речь шла о том, что люди замечают на кулинарных и спортивных сайтах и как часто комментируют ошибки других. Оказывается, каждый 10-й пост посвящен языковым вопросам. На спортивных и кулинарных сайтах! Причем на первых по поводу ошибок держится уничижительная тональность, а на вторых - вежливая. "Вы, пожалуйста, исправьте, пока не поздно, а салатик у вас очень красивый!" - пишут кулинары.

Как много в нашей жизни стало ненормативной лексики! Матерятся все от мала до велика. В автобусе, в магазине, на дворовой площадке.

Наталья Кузнецова: Отношение к мату в обществе изменилось: он теперь не считается чем-то ужасным, при этом мы теряем его как сильнейшее средство выражения эмоций. А вообще, в языке нет ничего лишнего, все слова имеют право на жизнь, но про нормы поведения, конечно, забывать не стоит. Причем спор возникает тогда, когда у собеседников разные представления об этих нормах. Вот вам тема для глубокого социолингвистического исследования.

Как относиться к заимствованиям?

Наталья Кузнецова: Русский язык, как губка, впитывает все, но и приспосабливает заимствования под свою систему: существительные начинают склоняться, к глаголам добавляются приставки, суффиксы, окончания. Не каждый язык имеет такую способность!

А к сленгу?

Наталья Кузнецова: Сленг, если хотите, современный русский язык, придуманный молодежью. Немыслимая ситуация, не правда ли?!

Предлагаю продолжить фразу: я русский бы выучил только за то…

Наталья Кузнецова: За гибкость, за умение приспособиться к разным условиям. "Живой как жизнь", - сказал Чуковский. Русский язык демонстрирует это каждую секунду.

Ключевой вопрос

Уровень грамотности в мире сейчас, безусловно, выше, чем сто лет назад. А насколько грамотны россияне?

Наталья Кузнецова: Давайте определимся, что понимать под грамотностью. Это не только умение писать без ошибок, но и понимать чужой текст, формулировать свои мысли, внятно изъясняться. Позвольте возвратиться к диктанту: он - про понимание, причем не столько автора, сколько диктующего. Конечно, грамотность сейчас гораздо выше - всеобщее образование сыграло роль. Я не соглашаюсь с теми, кто говорит: люди читают мало, пишут плохо. Это миф. Нам так кажется, поскольку каждый имеет доступ к социальным сетям и может высказываться на огромнейшую аудиторию, а если при этом он допустит ошибку, все сто тысяч "активистов" увидят и обязательно прокомментируют. Все друг у друга на виду. Раньше фраза "скожи дяди Пете" (перевожу: "скажи дяде Пете") оставалась лишь в частном письме… Мои размышления совсем не про то, что нужно успокоиться и не читать, не тренироваться. Настаиваю: читать надо, чтобы понимать окружающих, притом читать внимательно, с чувством, с толком, какие-то куски перечитывать, досконально разбирать. Современная грамотность - умение структурировать текст. Это по большей части относится к чиновникам, которые, сочиняя официальные документы, не могут поставить точку и нанизывают-нанизывают обороты. А ты читаешь и нервничаешь: ну хватит уже, остановись и начни мысль с нового предложения, раздели этот объем!

Отличников недосчитались

Впервые участниками "Тотального диктанта" в Свердловской области стали госслужащие. Проверить грамотность решили 65 человек. Как они написали диктант, до конца узнать не удалось. По правилам работу можно сдать под псевдонимом. Но все же 26 чиновников поставили настоящее имя.

- Результат госслужащих выше, чем у прочих участников. Так, на четверку написали девять, хотя были близки к отлично, двойку получили пять человек, - рассказывает кандидат филологических наук, начальник управления научной работы Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова, оценивавшая знания.

По ее словам, наиболее часто екатеринбуржцы допускали ошибки в знаках препинания при оформлении прямой речи и вводных слов. В целом на двести-триста человек, которые расположились в аудиториях РАНХиГСа, набралось всего три отличника. Кстати, в числе хорошистов - пять сотрудников администрации города.