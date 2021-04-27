Уральца будут судить за дебош на борту самолета

В Свердловской области будут судить местного жителя, который, будучи пьяным, устроил дебош на борту Airbus A-319 Москва - Екатеринбург, а после приземления в Кольцово отказывался покидать салон самолета.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 6 февраля 2021 года. 43-летний уралец во время перелета из столицы был пьян, вел себя вызывающе, игнорировал просьбы бортпроводников, которые хотели его утихомирить. "Он не реагировал и на замечания командира экипажа, нанес удар пассажиру", - уточнили в Свердловской транспортной прокуратуре.

В аэропорту к самолету вызвали сотрудников транспортной полиции, которые потребовали, чтобы пассажир вышел и проследовал с ними, но тот ударил одного из стражей порядка по лицу.

"Он обвиняется по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", а также части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - рассказали в СК на транспорте. - Судмедэкспертиза подтвердила наличие телесных повреждений у полицейского".

Уголовное дело направлено в суд. "Авиадебоширу грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.