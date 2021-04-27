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Во вторник на базе Артемовской центральной районной больницы открыли первичное сосудистое отделение. Здесь будут проводить диагностику, лечение и реабилитацию пациентов, которых, как говорят в народе, хватил удар.

А это значит, тысячи жителей деревень и поселков восточных районов Свердловской области смогут получить специализированную помощью при подозрении на инсульт.

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Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" новые отделения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний открывают в разных регионах страны.

Известно, что при подозрении на нарушение кровообращения в головном мозге важно, чтобы больной попал к профильным врачам как можно быстрее - в течение трех "золотых" часов от начала первых симптомов.

"Для нас открытие этого отделения - долгожданное событие, - признался "РГ" главврач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов. - Оно должно было заработать еще год назад. Мы сделали все: отремонтировали палаты, установили оборудование, запустили компьютерный томограф, подготовили медиков. Но... тут вмешалась пандемия".

Фото: Калужская городская дума
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Теперь, когда ковидная обстановка стабилизировалась, открытие сосудистого отделения все же состоялось. Для местных жителей это особая победа и над ковидом, и над инсультом: ведь теперь пациенты с острыми сердечно-сосудистыми проблемами здоровья смогут получать всестороннюю помощь не за десятки километров от дома. На приобретение новейшей диагностической техники районной больнице по нацпроекту было выделено более 28 миллионов рублей.

А в Пензе на базе клинической больницы N 6 им. Г.А. Захарьина в начале апреля уже открыли подразделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Рассчитано оно на десять коек - по пять женских и мужских. За неполный месяц здесь в буквальном смысле поставили на ноги 15 человек.

360 региональных сосудистых центров и отделений были оснащены новейшим оборудованием в 2020 году. Эта работа продолжается.

Больницу оснастили современным оборудование, которое обошлось в пять миллионов рублей. Есть аппарат для механотерапии, реабилитационный тренажер, система для активной реабилитации конечностей, развития мелкой моторики, магнитный стимулятор. Работает гимнастический зал со специальным оборудованием.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Результаты этой важной работы мы уже видим. Пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Это касается и двигательных функций и когнитивной сферы, - говорит заведующий отделением неврологии горбольницы N 6 Павел Филиппов. - Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа на 17 дней". Персонал прошел специальную подготовку. Помимо врачей неврологов, реабилитологов и физиотерапевтов, в штат входят массажист, психолог и логопед.

Это второй региональный сосудистый центр в Пензенской области. С открытием подразделения реабилитации здесь появились условия для оказания полного цикла медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения: от проведения экстренных операций до реабилитации и восстановления речевых и двигательных функций.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга УрФО Свердловская область ПФО Пензенская область Пенза Национальные проекты 2019-2024 Все о работе мозга

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