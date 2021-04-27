Во вторник на базе Артемовской центральной районной больницы открыли первичное сосудистое отделение. Здесь будут проводить диагностику, лечение и реабилитацию пациентов, которых, как говорят в народе, хватил удар.

А это значит, тысячи жителей деревень и поселков восточных районов Свердловской области смогут получить специализированную помощью при подозрении на инсульт.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" новые отделения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний открывают в разных регионах страны.

Известно, что при подозрении на нарушение кровообращения в головном мозге важно, чтобы больной попал к профильным врачам как можно быстрее - в течение трех "золотых" часов от начала первых симптомов.

"Для нас открытие этого отделения - долгожданное событие, - признался "РГ" главврач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов. - Оно должно было заработать еще год назад. Мы сделали все: отремонтировали палаты, установили оборудование, запустили компьютерный томограф, подготовили медиков. Но... тут вмешалась пандемия".

Теперь, когда ковидная обстановка стабилизировалась, открытие сосудистого отделения все же состоялось. Для местных жителей это особая победа и над ковидом, и над инсультом: ведь теперь пациенты с острыми сердечно-сосудистыми проблемами здоровья смогут получать всестороннюю помощь не за десятки километров от дома. На приобретение новейшей диагностической техники районной больнице по нацпроекту было выделено более 28 миллионов рублей.

А в Пензе на базе клинической больницы N 6 им. Г.А. Захарьина в начале апреля уже открыли подразделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Рассчитано оно на десять коек - по пять женских и мужских. За неполный месяц здесь в буквальном смысле поставили на ноги 15 человек.

360 региональных сосудистых центров и отделений были оснащены новейшим оборудованием в 2020 году. Эта работа продолжается.

Больницу оснастили современным оборудование, которое обошлось в пять миллионов рублей. Есть аппарат для механотерапии, реабилитационный тренажер, система для активной реабилитации конечностей, развития мелкой моторики, магнитный стимулятор. Работает гимнастический зал со специальным оборудованием.

"Результаты этой важной работы мы уже видим. Пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Это касается и двигательных функций и когнитивной сферы, - говорит заведующий отделением неврологии горбольницы N 6 Павел Филиппов. - Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа на 17 дней". Персонал прошел специальную подготовку. Помимо врачей неврологов, реабилитологов и физиотерапевтов, в штат входят массажист, психолог и логопед.

Это второй региональный сосудистый центр в Пензенской области. С открытием подразделения реабилитации здесь появились условия для оказания полного цикла медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения: от проведения экстренных операций до реабилитации и восстановления речевых и двигательных функций.