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27.04.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Тайна раскрыта

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 92(8443)
На территории Курганской больницы скорой медицинской помощи нашли огромный короб документов с личными данными сотрудников и пациентов, приготовленных к сдаче в макулатуру. Фотографии карточек попали в интернет. Прокуратура проверяет, как они оказались на улице.
Фото: iStock
Убрать личные данные из интернета станет проще

Стопки с персональной информацией обнаружили сотрудники больницы, рассказали "РГ" в медучреждении. Во дворе есть закуток - небольшое огороженное место, где собирают ненужную бумагу. Потом приезжают коммерсанты и забирают ее. В то утро возле мусорного короба уже стоял грузовичок с надписью "Купим вашу макулатуру". В бумажной куче сотрудники заметили документы с личными данными. Среди них - приказы о приеме на работу и увольнении с указанием конкретных фамилий, отчеты о выполнении койко-дней и посещении медучреждения, запросы из полиции с просьбой предоставить информацию в связи с расследованием уголовного дела, а также справки о криминальных травмах пациентов с указанием диагноза, что является не только нарушением закона о защите персональных данных, но и статьи 13 закона "Об основах охраны здоровья граждан" о соблюдении врачебной тайны.

Документы еще не такие старые, чтобы их обнародовать, датированы 2011, 2013 и даже 2017 годами. Впрочем, оценку инцидента даст надзорное ведомство. В региональном департаменте здравоохранения пока не смогли пояснить, каков порядок утилизации медицинских документов. Сообщили только, что проводят свою служебную проверку, виновные будут наказаны.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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