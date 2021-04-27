Через шесть часов после того, как врачу по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ольге Трощагиной экстренно вырезали аппендицит, она прооперировала пациента с инфарктом. Неординарный для провинциальной медицины (а может, и всего российского здравоохранения) случай произошел в больнице № 4 Ишима.

- Меня уже перевели в палату, когда я узнала, что привезли пожилого мужчину с кардиогенным шоком, - вспоминает раннее апрельское утро Ольга. - Мой коллега в то время находился в отпуске и вообще был далеко от города, поэтому пришлось мгновенно принять решение. Оно было единственно верным - самостоятельно оперировать человека: с каждой минутой ему становилось хуже, давление падало и не держалось, даже огромные дозы лекарства не помогали, боли испытывал чудовищные.

На ангиографической установке врач работает в халате спецзащиты под свинцовыми пластинами весом 10 килограммов. Ольга, конечно же, надела его и с помощью медсестры блестяще выполнила все манипуляции за 20 минут, хотя зачастую на это требуется два, а иногда три часа.

- Самое интересное, Николай Селиванов даже не понял, что у него инфаркт, - говорит доктор.

Вскоре Ольга Трощагина приступит к своей привычной работе - ей закрыли больничный лист. Как поступать в таких форс-мажорных обстоятельствах, опытным коллегам и ровесникам скромная девушка советовать не решилась - все индивидуально. Главное, размышляет она, оценить все риски и действовать по совести.